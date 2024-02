Istre 1961

pulskog travnjaka

Težak teren nas tamo očekuje, to je sigurno. No, u subotu je ovdje bio predobar na Opus Areni, pa smo imali toliko tehničkih neforsiranih pogrešaka, bez ikakvog pritiska. Treba se prilagoditi na uvjete za igru i prepoznati to. Najbitnija je energija i shvaćanje nogometne igre. Ako ćemo u startu pričati o travnjaku, onda smo u problemu. Ne treba tražiti nikakav alibi. Bit će zahtjevna utakmica i zbog toga, ali nije nam prvi puta

Zoran Zekić

U Puli treba biti konkretniji

Aldo Drosini

Imali smo mi jako dobrih detalja protiv Hajduka, ali smo u zadnjoj trećini zakočili sami sebe, dosta smo pogrešaka napravili i onda smo morali trčati natrag i tako si poremetili ritam. Slažem se da smo trebali biti dosta hrabriji i bolje se priključivati jedan drugome. I kada smo to činili, opet nismo imali ideju i hrabrost probati nešto jedan na jedan, a u modernom nogometu je bez toga teško stvoriti više šansi u takvim utakmicama. Nadam se da ćemo u Puli biti konkretniji po tom pitanju.

Tramezzani

Pratio sam njegov rad u Hajduku i u Švicarskoj, to je čvrst nogomet. No, trenutno mogu samo nagađati što nam priprema. Oni su u zadnje dvije, tri godine malo mijenjali svoju filozofiju igre, a što će on poduzeti i na kakve će se promjene eventualno odlučiti, tek ćemo vidjeti. Idemo mi više razmišljati o nama i kako ćemo se postaviti.

Almasi bi mogao debitirati

Hoće li u subotu priliku dobiti i novopridošli napadač iz Slovačke, Ladislav Almasi? I kako ste ga doživjeli na treninzima ovih dana?

Almasi je ono što smo i tražili, dobar u igri okrenut leđima, visok je i korpulentan, ali s tom visinom je i tehnički dobar. Mislim da će nam svakako pomoći, kao i mi njemu. Hoće li nastupiti u subotu, to ćemo tek vidjeti. Dosta se piše o igri s dva napadača, osobno bih volio da mi to možemo napraviti, ali kada se malo realnije pogleda – rijetko tko i u jakim europskim ligama igra s dvije klasične špice, a u HNL-u praktički nitko. Ako mi to uspijemo, bit će to jako dobro.

U Puli neće biti kartoniranog Bralića, tko će ga zamijeniti na stoperskoj poziciji?

Otvoreno je to pitanje. Vidjet ćemo, Brlek ili Styopa, a ono što bih iskreno najviše volio je da to bude mali Vrbanac. To je dečko o kojem će se sigurno još dosta čuti, nažalost, imao je ozljedu zbog koje je morao dugo pauzirati, pa nije igrao ni za juniore. Sada je s nama mjesec dana i moram reći da sam oduševljen s njim i vrlo brzo će dobiti šansu.

U 22. kolu domaćeg prvenstva naša momčad u subotu gostuje kod. U Pulu se putuje u petak ujutro, stoga je i konferencija za novinare održana dan ranije u odnosu na uobičajeni termin. Prvo se pitanje predstavnika medija odnosilo na stanje, za kojega gosti obično govore da je jedan od najtežih za kvalitetnu pas-igru…, rekao je trenerHoće li Osijek naistrčati odlučniji i okomitiji u igri prema suparničkim vratima i tako se pokušati nametnuti protivniku?Puljane je preuzeo novi trenerprotiv kojega se Zekić još nije našao kao suparnik. Što očekuje od te promjene u Istri?