Tekst i foto: TZ OBŽ

Na turističkom sajmu „“ koji se od 31. siječnja do 3. veljače 2024. održao po 34. put u, predstavila sekoja je kao regija poznata velikom broju Slovenaca. Tako je zajedničkim snagama predstavljena ponuda destinacije u suradnjiS obzirom da su Slovenci, ljubljanski sajam bio je idealno mjesto za predstavljanje prirodnih ljepota Slavonije i ponude aktivnog turizma. Uz pitanja o bicikliranju, velik interes je iskazan i za posjete vinarijama i poznatim vinogorjima.Iako je za Slavoniju domaće tržište primarno, gosti iz Slovenije ostvarili su u Slavoniji 2023. godine u pojedinim županijama rast noćenja od čaku odnosu na prethodnu godinu. Uz to, prošla godina bila je rekordna u Slavoniji što se tiče turističkih noćenja i dolazaka, jer je ostvarenonoćenja u odnosu na do sada rekordnu 2022. godinu.Novo zajedničko predstavljanje Slavonije slijedi već sredinom veljače, na važnom međunarodnom turističkomu njemačkomi sajmuu nizozemskom. Iza toga u ožujku slijedi zajedničko predstavljanje destinacije u Beču na