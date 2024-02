Visoki i snažni

Ladislav Almasi

posudbu do kraja sezone

Prvi dojmovi su jako dobri! Stadion mi djeluje impresivno sa svim ovim pomoćnim terenima i sadržajima, svi mi kažu da je najljepši u Hrvatskoj i zaista sam ugodno iznenađen. Sve je fantastično, što drugo mogu sada reći nego da čekam zabijati golove i biti dio ove obitelji

Odlična sezona 2021/22

196 centimetara

Prve dvije godine sve je bilo super, igrao sam odlično, zabijao golove i pridonosio ekipi, međutim, u ovoj prethodnoj polusezoni u Baniku su se odlučili za određene promjene. Sukladno tomu i ja sam htio nešto promijeniti. Eto, zato sam i došao ovdje.

16 golova

Da, lijepe su to bile brojke. Ta je godina za mene bila odlična u svakom pogledu, ali me je nažalost potom zaustavila ozljeda. Zabio sam nakon toga još nekoliko pogodaka, no trener je tražio promjene i morao sam to prihvatiti kao realnost.

Rado se prisjeća remija u Gradskom vrtu

slovačkoj reprezentaciji

Debi sam imao iste godine u kolovozu, kada mi je pripalo završnih desetak minuta u minimalnom porazu od Rusije (1:0) u Kazanu. No, onu pravu premijeru doživio sam baš u vašem gradu, na starom stadionu. Izbornik me je stavio u momčad od samoga početka i osvojili smo bod protiv sjajne Hrvatske. Tako da već imam lijepe uspomene iz Osijeka.

Ozljeda je stvar prošlosti

vrlo dobru statistiku

Nažalost, to mi je poremetilo planove i natjeralo na stanku. Dva mjeseca me nije bilo u momčadi i strpljivo sam čekao povratak na teren. No, ti su problemi sada već daleko iza mene, osjećam se jako dobro i želim se stručnom stožeru, suigračima i navijačima Osijeka pokazati u najboljem izdanju. Očekujem da ću se izboriti za svoj status, zabijati golove i dakako pridonijeti što boljim rezultatima i uspjesima naše momčadi.

Almasi je drukčiji od Miereza

Jose Boto

Doveli smo napadača koji je totalno drukčiji od Miereza. Pričao sam sa Zoranom i rekao je da nam takav profil igrača nedostaje, a dogovor je bio da ne potrošimo puno novaca. Bilo bi super imati ga dvije godine kod nas jer nam treba još jedan napadač. I to ne na način da ga dovodimo kao alternaciju za Miereza jer njih dvojica nisu istoga stila i načina igre. Stoga mislim da će nam Ladislav biti itekako koristan u momčadi. Ovdje je na posudbi do kraja sezone, s mogućnosti otkupa i vjerujem u takav rasplet situacije. Ramon i on mogu upotpuniti jedan drugoga, a to do sada nismo imali

Još jednom napominjem da vjerujemo dečkima koje imamo u kadru, tako da molim navijače da imaju strpljenja s našim mladim igračima. Oni naprosto moraju skupiti što više iskustva i minuta u nogama kako bi već do iduće sezone bili bolji i učinkovitiji na terenu. Imam jako puno samopouzdanja kada je riječ o igračima koje smo doveli, iako sada prvenstveno tražim stabilnost momčadi. A veliki transferi, ako ih bude, bit će na ljeto. Sada trebamo stvoriti kvalitetu na koju možemo nešto, odnosno nekoga nadograditi.

napadač češkog Banika iz Ostrave, 24-godišnji Slovaknovo je pojačanje Bijelo-plavih. Stigao je na, dakako s opcijom otkupa njegova ugovora, u tom slučaju uz potpis na dvije godine. Almasi je rado pristao na dolazak u Osijek, vjerujući kako će u novoj sredini vratiti golgetersku formu koja ga je dovela i do A reprezentacije Slovačke., poručio je Ladislav.U jesenskom dijelu sezone ovaj jevisoki centarfor uglavnom u Baniku ulazio s klupe za pričuve. Na to je utjecala i promjena trenera koji je imao nešto drukčiju viziju igre. Stoga je Ladislav htio otići u klub, odnosno u momčad u kojoj bi u perspektivi mogao izboriti bolji status.Posebno je učinkovit Almasi bio u sezoni 2021/22 kada je u češkom prvenstvu postigao respektabilnih, a još je tri dodao i u nacionalnom kupu…Osječka publika ga je već imala priliku vidjeti uživo. Doduše, malo pozornosti se u listopadu 2021. posvetilou kojoj je naš novi prvotimac zauzeo mjesto u početnoj jedanaestorici. Imao je i asistenciju za gol u remiju u Gradskom vrtu (2:2).Almaši je prije Banika imaoi u slovačkoj Petrzalki i Ruzemberoku gdje je također predvodio napad. Jednu je polusezonu odradio i u ruskom Akhmatu Grozny, a učinak u klubu iz kojega nam dolazi na posudbu je 25 golova u 75 utakmica. Bio bi sigurno i bolji da nije bilo ozljede gležnja.Zadovoljstvo je iskazao i naš sportski direktor. Procijenio je kako će se Almasi jako dobro uklopiti u redove Bijelo-plavih., rekao je Boto.Šef sportskog sektora u našem Klubu je još nešto želio naglasiti, a tiče se igračkog kadra: