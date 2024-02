Ivan Radić

Ovo je prekrasna tradicija koja traje duže od 200 godina, a privlači turiste iz cijele Hrvatske. Vidimo da uživaju i domaćini i gosti. Tenja je naš najveći mjesni odbor, u koji Grad Osijek ulaže najveća sredstva do sada. U odnosu na 2021. godinu, kada sam postao gradonačelnik, u 2024. izdvojili smo čak 57 posto više za Mjesni odbor Tenja. Izgradnja vrtića, Adice, biciklističke staze do centra Tenje, sve su to projekti koje počinjemo raditi a koji će obogatiti život u Tenji

Mi smo odlučili ovdje napraviti prikaz tog običaja i napraviti turističku manifestaciju, što pokazuje i broj ljudi koji su danas došli. Ovdje je tridesetak konjanika iz cijele Slavonije, preko 1000 posjetitelja na četiri postaje i preko 100 domaćina. Mislim da smo uspjeli u organizaciji, nadam se da će ovako biti i u budućnosti

Osječki gradonačelnikposjetio je u subotu, kulturno-turističku manifestaciju koja njeguje stari slavonski običaj gdje jahači u narodnim nošnjama jašu kroz prigradsko naseljena timarenim i uređenim lipicancima.– kazao je gradonačelnik Radić.Manifestaciju Pokladno jahanje organizira. Predsjednik Društvarekao je kako se manifestacija u Tenji održava po 17. put iako je riječ o graničarskom običaju.– rekao je Mihaljević.Inače, tradicija pokladnog jahanja održala se od vremena. Tadašnji su graničari svečano odjeveni išli u obilazak svojih pajdaša na graničnim postajama noseći im pokladno jelo i piće. Po povratku s granice jahači bi projahali po svim sokacima, domaćini bi im iznosili piće i ocjenjivali čiji je konj ljepši i gizdaviji, a mlade bi djevojke gledale koji je momak najljepši. Iako nikada nije imalo natjecateljski karakter, proglašavanje najboljih imalo je svečano obilježje.