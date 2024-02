svjetskom kupu u skoku s motkom

[19.02.2024.] Da se u gradu na Dravi događaju brojni veliki događaji nije tajna, a ovog tjedna imat ćemopriliku svjedočiti još jednom. Riječ je o, pod nazivom „“.Svjetski kup u skoku s motkom okupit će elitne atletičare od kojih su brojni, osvajači medalja na europskim i svjetskim natjecanjima, sudionici Olimpijskih igara, ali i rekorderi država.Posebno valja istaknuti i da je potvrđen nastup aktualnog viceprvaka svijeta, sjajnog Filipincakoji je preskočio i visinu od 6 metara! Takve sportske velikane poput njega rijetko možemo vidjeti u našoj sredini, a vi imate priliku to doživjeti u utorak od 18:30 sati u atletskom tunelu dvorane Gradski vrt.Dakako, zadovoljstvo je i što u takvoj konkurenciji imamo i našeg predstavnika,, koji je najbolji hrvatski motkaš svih vremena, državni rekorder, olimpijac i višestruki prvak Hrvatske.Kroz dva dana spektakla, u natjecanju će sudjelovati 50-ak vrhunskih motkaša i motkašica iz 19 zemalja, među kojima sui brojni drugi.Tako će svoje predstavnike imati:Glavni dio spektakla planiran je za utorak, 20. veljače, od 18:30 sati kada nastupa elitna muška grupa.Za sve zainteresirane donosimo i detaljan raspored svjetskog kupa:14:30 sati – SKOK S MOTKOM (Ž) – ELITNA GRUPA18:30 sati – SKOK S MOTKOM (M) – ELITNA GRUPA21:00 sati – proglašenje pobjednika11:00 – SKOK S MOTKOM GRUPA C (Ž) i C (M)15:00 – SKOK S MOTKOM GRUPA B (Ž)18:30 – SKOK S MOTKOM GRUPA B (M)Zajamčen je pravi užitak, posebice za sve oni koji će imati priliku uživo pratiti ovu manifestaciju u atletskom tunelu dvorane Gradski vrt.I ono što je također bitno istaknuti u najavi ovoga natjecanja - rezultati će se bodovati za ostvarivanje norme za odlazak na Olimpijske igre u Parizu kao i za predstojeća svjetska i europska prvenstva.U svakom slučaju, bit će to istinski sportski praznik u gradu na Dravi![05.02.2024.]će ove veljače postati, okupljajući najbolje svjetske skakače s motkom na- svjetskom kupu u atletici.Organiziran od straneveć sedmu godinu zaredom, ovogodišnje natjecanje ima poseban značaj zbogdodijeljene od strane Svjetske atletske federacije (World Athletics).Miting, koji je tradicionalno bio poznat po natjecanju u skoku s motkom, već drugu godinu za redom je dobio epitet svjetskog kupa odnosno World Athletics Indoor Tour Bronze, postavljajući se tako među najprestižnije svjetske i europske atletske događaje. Ova titula donosi veliki značaj ne samo natjecateljima već i samom gradu Osijeku, koji će ugostiti 40-ak najboljih svjetskih motkaša i motkašica.Natjecanje će se odvijati u atletskom tunelu NŠD Gradski vrt u Osijeku, a grad će postati središte svjetske i europske atletike u. godine.PROGRAM - 20, veljače 2024. godine14:30 sati - skok s motkom (ŽENE)18:30 sati - skok s motkom (MUŠKI)Drugog dana, natjecati će se B skupine skoka s motkom u muškoj i ženskoj konkurenciji (srijeda 21. veljače).Osim sportskog užitka, ovogodišnje natjecanje ima i veliki utjecaj na svjetsku atletiku. Postignuti rezultati u Osijeku bodovat će se za ostvarivanje normi za Olimpijske igre, te Svjetska i Europska atletska prvenstva.Jedna od važnijih novosti ove godine je i uživo prijenos na Sportskoj televiziji, dok je "Live streaming" natjecanja potvrđen od strane Europske atletske federacije s engleskim komentatorom, koji će omogućit članicama Svjetske i Europske atletske federacije praćenje događaja u stvarnom vremenu.Ulaz na ovaj sportski spektakl je, što dodatno potiče ljubitelje atletike da podrže vrhunske sportaše u Osijeku.