Tekst: PU osječko-baranjska

Foto: Osijek031.com/Arhiv

U protekla 24 sata na područjuevidentirane su, a sve su za posljedicu imale materijalnu štetu.Po jedna prometna nesreća dogodila se na područjuNa području PU osječko-baranjske tijekom vikenda u nadzoru prometa evidentirano je(13 osobnog automobila, 4 bicikla i 2 električnog romobila) koji su bili pod utjecajem alkohola.Osim alkohola evidentirano je jošod kojih 101 prekršaj prekoračenja brzine kretanja, 19 nekorištenja sigurnosnog pojasa, 8 nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 1 upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, 2 upravljanja pod zabranom, 8 upravljanje neregistriranim vozilom i 69 ostalih prekršaja.Najveća prisutnost alkohola utvrđena je 4. veljače u 19,10 sati u Feričancima, kada je u nadzoru prometa zatečeniz okolice Feričanaca, koji je upravljao osobnim automobilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima (vozačka dozvola mu je ukinuta zbog prikupljenih 12 bodova) te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Za navedene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 5.300 eura ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 12 bodova.Na Vijencu Ivana Meštrovića u Osijeku 2. veljače u 21 sat dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom, a kodiz Josipovca, koji je upravljao osobnim automobilom i uslijed nepropisne vožnje unazad udario u parkirano vozilo, utvrđena je prisutnost alkohola u krvi od. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Za navedene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 bodova.