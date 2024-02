Zoran Zekić

Pomalo čudna utakmica za derbi, očekivao sam malo više energije posebno s naše strane. Hajduk se isto postavio na pomalo čudan način, ispalo je to i s jedne i s druge strane dosta bojažljivo. Doduše, defanzivno je manje-više to uglavnom bilo u redu, međutim, prema naprijed je izgledalo dosta skromnije. Nedostajalo je priključka i protočnosti, bilo je toliko neforsiranih pasova na svega nekoliko metara i onda utakmica ode u neku nervozu i stalno se iznova lovi ritam

„Možemo i moramo bolje“

veselje u završnici

Mierez svladao Lučića

poništen

Zabili smo taj gol koji je, nažalost, poništen, a primili smo ga iz dječje pogreške. Ne smije nam se igrač u toj zoni ponašati tako nonšalantno, poslije toga je bio prekršaj za protivnika i iz tog prekida primimo pogodak. Potom smo se išli vaditi, zamjene smo pripremili i prije nego što je Hajduk zabio, ali nisam uspio brže odreagirati. Rekao sam dečkima da možemo i moramo puno bolje, da moramo biti hrabriji i okomitiji, napadati s više igrača jer na tome stalno radimo i inzistiramo na treninzima.

Nedostajalo je više energije

Bijelo-plavi

Naravno da je i bod bolji od poraza, ali nije dovoljno dobar. Unatoč svemu, mislim da smo trebali odigrati bolju utakmicu s više energije. To mi je nedostajalo, zato sam i nekako ostao prazan poslije ove utakmice. Želja nam je i cilj doći do tri boda u sljedećem kolu, ali da ne bismo previše pričali, moramo to pokazati na terenu.

Tekst: NK Osijek

Foto: Igor Miličić/Osijek031.com

Nijedjelovao baš nešto zadovoljno nakon remija u derbiju s Hajdukom (1:1). I sam je rekao da je priželjkivao, iako je bilo i onih dobrih stvari. Rezultat jerealnim s obzirom na ono što se događalo na terenu., rekao je osječki kormilar.Kratko nam je trajaloprvog poluvremena kada je, budući da je pogodak za vodstvo Osijekazbog prethodnoga Nejašmićeva igranja rukom.Iako su, dakako, vjerovali kako mogu doći do pobjede u ovoj utakmici, s obzirom na to da su imali rezultatski zaostatak, na kraju ni remi nije loš ishod.