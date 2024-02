Opus Arena u Osijeku

Na stadionusutra, 3. veljače, s početkom u 17,30 sati, odigrat će se nogometna utakmica 21. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige izmeđuUtakmica je proglašenate će policija - uz koordinativnu ulogu, sukladno Protokolu o sigurnosti na utakmicama visokog rizika i sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i Zakonu o javnom okupljanju, poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti.S obzirom na očekivanite očekivani dolazak većeg broja gostujućih navijača, policija poziva sve posjetitelje da se detaljno upoznaju s uputama i preporukama:Ulazi u stadion bit će otvoreni od 15,30 sati. Pozivaju se posjetitelji da do stadiona dođu ranije kako bi se izbjegle prometne gužve i čekanje na ulazima na tribine te da na vrijeme i bez žurbe zauzmu svoja mjesta.Za gostujuće navijače predviđen je prihvat na izlazu s autoceste A5 (Osijek) zbog čega bi bilo poželjno da dođu najkasnije do 15 sati kako bi u organiziranoj koloni bili dopraćeni do parkirališnog prostora Streljane Pampas u Ulici Šandora Petefija.Gostujućim navijačima se preporučuje da za okrjepu i točenje goriva koriste odmorišta prije punkta predviđenog za prihvat navijača, s obzirom da će policijski službenici osiguravati preprate gostujućih navijača od izlaza s autoceste do prostora Streljane Pampas.Organizator utakmice u prostoru tribina omogućio je prodaju hrane i pića te sanitarne čvorove zbog čega se gledatelji ponovno podsjećaju da im, ukoliko namjeravaju izaći izvan prostora stadiona tijekom utakmice, neće biti omogućen povratak na tribinu.Na dan utakmice, u užoj zoni stadiona u Ulici Antuna Kanižlića na dionici od kružnog toka do ulaza u parkiralište stadiona, bit će uspostavljena privremena regulacija prometa, kojom će biti zabranjen promet motornih vozila, osim vozila s dozvolom.Pozivamo navijače da na utakmicu u neposrednu zonu stadiona dođu pješice ili javnim gradskim prijevozom. Na parkirališnim prostorima u užoj zoni stadiona bit će zabranjen promet i parkiranje zbog ograničenog broja parkirališnih mjesta, osim za vozila s akreditacijom.Na dan utakmice zabranjeni su letovi svih letjelica i dronova, oko i iznad stadiona.Molimo navijače da se pridržavaju odredbi vezanih za Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, osobito vezano za neprimjereno skandiranje, konzumaciju alkohola i uporabu pirotehnike.Ovim putem pozivamo sve navijače, posjetitelje i građane na fer, korektno i sportsko navijanje bez rasističkog i diskriminatornog skandiranja prije, za vrijeme i nakon utakmice.Na ulazima na stadion zaštitarska služba provodit će sigurnosne preglede.- unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga te ulazak i boravak u prostor športskog objekta u alkoholiziranom stanju,- unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja,- paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, kao i paljenje drugih navijačkih rekvizita,- maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način s ciljem prikrivanja identiteta,- unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih stvari s tekstom ili slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,- pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,- pokušaj nedopuštenog ulaska, odnosno nedopušteni ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor, prostor koji je namijenjen sucima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju,- bacanje predmeta u natjecateljski prostor te- boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od strane organizatora.Sva uočena protupravna ponašanja bit će sankcionirana sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i drugim zakonskim propisima.- posjetiteljima pod utjecajem alkohola,- osobama koje ne posjeduju personaliziranu ulaznicu,- posjetitelju za kojeg se utvrdi da posjeduje zabranjene predmete i- osobama za koje postoji vjerojatnost da će ugroziti sigurnost drugih na utakmici.Policija će sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice audio i video snimati te fotografirati javno okupljanje i javna mjesta na stadionu te prilaznim pravcima.