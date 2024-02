Andre Lourenco Duarte

Portugalaci službeno je nogometaš Osijeka. To znači da je aktivirana opcija koju smo imali prilikom njegova dolaska na posudbu iz talijanskei 26-godišnji stoper će i nakon 30. lipnja ove godine ostati na. I to s ugovorom na dvije godine, doČinjenica je da Andre pripada skupini našihkoji su praktički stalno u početnoj jedanaestorici, o čemu svjedoči i njegova statistika. Do sada je u HNL-u skupio 15 nastupa za Bijelo-plave, a izuzev debija s Dinamom na našem stadionu, u svim ostalim utakmicama krenuo je u startnoj postavi i na terenu bi ostao do posljednjeg sučevog zvižduka.Procijenjeno je i od strane struke kako je Duartei u klupskoj perspektivi, pa se stoga mogla i očekivati ovakva klupska reakcija u slučaju njegova statusa. Sa svojih 196 centimetara pokazao se pouzdanim ne samo u zračnim dvobojima na terenu nego i u svemu ostalome, kada se gledaju i ocjenjuju osnovne karakteristike jednog defanzivca., kratko je poručio Duarte.Trenutna vrijednost na Transfermarktu mu je okruglih, a sviđa nam se što nije puno razmišljao i dvojio glede svoga produženog boravka u osječkoj momčadi. Karijeru je, inače, započeo u Sacavenenseu, nastavio u Estorilu, Alverci i Praienseu, da bi iz svoga Portugala otišao u Rumunjsku i odigrao odličnu sezonu u redovima U Craiove 1948. To mu je bilaza Italiju i tamošnju Serie B, međutim, u Reggiani nije dočekao službeni nastup.