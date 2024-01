Mijo Caktaš i Nogometni klub Osijek

Tekst i foto: NK Osijek

sporazumno su ovoga utorkakoji je inače vrijedio do kraja lipnja iduće godine. Jedna od ikona HNL-a i šesti strijelac u povijesti nacionalnog prvenstva, sakoliko ih je postigao u elitnom razredu domaćeg nogometa, dogovorio se s čelnicima Bijelo-plavih o. Pritomnikakvih međusobnih prijepora, niti najmanjih nesuglasica, budući da je i jedan odsvjestan da je Klub krenuo u drugom pravcu u odnosu na prethodne sezone, više se oslanjajući na mlađe igrače. Stoga je i osobno izrazio želju za nastavkom karijere u sredini u kojoj će biti stalni član udarne jedanaestorice, a Osječanima poželjetiu nastavku sezone. S 31 godinom sigurno nije veteran i može još dosta pružiti, pa je i sam takvog razmišljanja, vjerujući kako će na nekoj drugoj adresi, gotovo sigurno u inozemstvu, odigrati još dosta kvalitetnih utakmica. Podsjećamo da je ranije već igrao u, a sada je također u pregovorima s nekim zainteresiranim klubovima izvan naše zemlje.Caktaš je u Gradski vrt stigao krajem siječnja 2022. kao jedno od našihu povijesti, s obzirom na rejting s kojim je došao. U međuvremenu je skupio okruglihza NK Osijek, postigavši 24 gola uz 4 asistencije što nikako nije loš učinak iako je i sam igrač isticao da je želio biti još konkretniji i učinkovitiji na terenu, no nije sve uvijek išlo onako kako je htio i on i svi ostali, kojima je Klub pri srcu. Ove je sezone u 22 utakmice zabio 9 pogodaka, od toga 7 u prvenstvu, 1 u Europi i 1 u domaćem Kupu. Brojke su to koje treba uvažavati i koje potvrđuju Mijin neupitni status među najzapaženijim protagonistima Hrvatske lige od njezina osnutka, pa sve do danas. Do rastanka dolazi nakon pune dvije godine koliko je nosio bijelo-plavi dres, a kako je i sam rekao – ovo će mu razdoblje svakako ostati u lijepoj uspomeni jer je stekao i puno novih prijatelja u gradu na Dravi. Treneri nisu imali primjedbi na njegov rad i ponašanje u ispunjavanju profesionalnih obveza, kao ni njegovi suigrači koji su mu uvijek iskazivali respekt. I na terenu i izvan njega. Isto može potvrditi i on u odnosu na sve nas s kojima je surađivao jer je sve uvijek bilo vrlo korektno. Caktašu zahvaljujemo na doprinosu kojega je dao da bi Osijek bio bolji i uspješniji u ostvarenju svojih ciljeva i neka mu je i dalje sretno na nogometnim terenima, gdje god otišao!