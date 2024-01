Ministarstvo znanosti i obrazovanja

CARNET-om i Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva

Nacionalni informacijski sustav upisa u osnovne škole

Informatizacija upisa uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojno-obrazovne ustanove e-upisi"

inovativni modul

elektroničkim putem

četvrtak, 22. veljače

od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2018.

od 1. veljače do 31. ožujka 2024.

e-Građani

umjesto njih

S obzirom na to da jeu suradnji srazvilo Modulu sklopu projekta ", od 2024./2025. školske godine primjenjuje se ovajkojim će se olakšati upisni procesi te administrativno rasteretiti građani.Sijedom navedenog, na području OBŽ ovogodišnji upisi u prvi razred osnovne škole provodit će se, korištenjem Nacionalnog informacijskog sustava upisa u osnovne škole.u Nacionalnom informacijskom sustavu upisa u OŠ otvaraju se prijave za redovan upis u prvi razred OŠ. Roditelji će preko poveznice moći podnijeti prijavu za upis svog djeteta u prvi razred OŠ, sve do 31. ožujka 2024.U prvi razred upisuju se djeca rođenai djeca kojoj je u prošloj školskog godini odgođen upis u prvi razred osnovne škole.U sustavu će roditelji biti vidljivi moći podaci o djetetu te škola na čijoj se listi školskih obveznika dijete nalazi prema mjestu prijavljenog prebivališta. Prijave za upis djece s utvrđenim teškoćama su mogućeS obzirom na to da se u sustav za elektroničke upise u OŠ ulazi preko portala, roditelji koji nemaju vjerodajnice za ulazak na portal moraju se javiti školi kojoj pripadaju prema upisnom području koja će prijavu za upis njihova djeteta izvršiti