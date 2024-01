ponedjeljak 29. siječnja

Opus Arena

21. kola SuperSport HNL-a NK Osijek – HNK Hajduk

subotu 3. veljače u 17.30 sati

neće biti prodaje ulaznica

Uvjeti prodaje:

Tekst: NK Osijek

Foto: Igor Miličić/Arhiv

na Ticket pointu stadionapočet će prodaja ulaznica za utakmicukoja je na rasporedu u. Radno vrijeme Ticket pointa bit će od ponedjeljka do petka od 10 do 18 sati i u subotu, na dan utakmice, od 10 do 18.30 sati. Uz napomenu da na dan utakmice 3. veljače, već isključivo preuzimanje istih. Također, na dan utakmice 3. veljače bit će moguće učlanjenje u NK Osijek u radnom vremenu Ticket pointa.- Prodaja ulaznica bit će omogućena isključivo osobama koje posjeduju važeće NK Osijek Članstvo za sezonu 2023./2024., uz napomenu da se za kupovinu ulaznica za nadolazeću utakmicu u obzir uzimaju Članstva koja su registrirana u sustav zaključno s 28. 1. 2024., do 17:00h.- Aktivni Član koji ispunjava navedene uvjete može kupiti maksimalno 5 ulaznica, uz napomenu da ostale 4 osobe za koje kupuje ulaznice NE MORAJU biti članovi NK Osijek.- Aktivni Član ako posjeduje godišnju/polugodišnju ulaznicu koja mu osigurava mjesto sjedenja za nadolazeću utakmicu može kupiti maksimalno 5 ulaznica za druge osobe uz predočenje svoje važeće članske iskaznice i osobnog dokumenta kako bi se potvrdio identitet člana.- Kupovina ulaznica za druge osobe moguća je isključivo uz presliku osobne iskaznice osobe za koju se kupuje ulaznica ili posjedovanje svih potrebnih osobnih podataka za kupovinu ulaznice (ime i prezime, datum rođenja, OIB, kontakt telefon).