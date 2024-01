GPP

važnoj promjeni

unaprijediti

umirovljenike

Gradski prijevoz putnika Osijek

poboljšano

Potrebna dokumentacija za ažuriranje umirovljeničkih kartica:

C kartice

ne donesu

neće biti u mogućnosti

obavještava korisnike okoja ćeiskustvo vožnje javnim prijevozom u Osijeku, posebno za(GPP) provodi reviziju umirovljeničkih kartica po kategorijama kako bi ažurirao sustav podataka i osigurao bolju usklađenost s potrebama korisnika.Ova inicijativa ima za cilj omogućitipraćenje kategorija umirovljenika, čime će se olakšati pružanje posebnih pogodnosti za korisnike. Sustav GPP-a će biti ažuriran kako bi osigurao točne i relevantne informacije o korisnicima, pružajući pristup preciznim informacijama o karticama korisnika svih kategorija.Nadalje, ovo ažuriranje će pomoći GPP-u da u budućnosti može unaprijediti planiranje i optimizirati resurse kako bi se prilagodio rastućim potrebama korisnika javnog prijevoza.U ovom početnom ciklusu, mole korisnike(I. zona: 7,96 EUR; II. Zona: 9,29 EUR) i D kartice (I. zona: 10,62 EUR; II. Zona: 11,95 EUR), da do 25. veljače 2024. godine dostave sljedeću dokumentaciju na prodajna mjesta GPP-a:1. Popunjeni Zahtjev za kategorizaciju umirovljeničke kartice: Zahtjev se može preuzeti na GPP-ovim mrežnim stranicama ili na prodajnim mjestima GPP-a (Cara Hadrijana 1, Pothodnik i Gajev trg).2. Osobna iskaznica (na uvid): kao identifikacija prilikom ažuriranja podataka.3. Za umirovljenike:- Obavijest o mirovinskim primanjima iz banke ili HZMO od zadnjeg mjeseca: potrebno je priložiti aktualnu obavijest kako bi se osigurala preciznost informacija o mirovinskim primanjima. Ukoliko umirovljenik prima mirovine iz više država, potrebno je priložiti obavijesti o svim primljenim mirovinama.- Umirovljenici koji primaju samo inozemnu mirovinu, prilažu Potvrdu iz Zavoda za mirovinsko osiguranje da ne primaju mirovinu u RH.4. Za osobe starije od 65 godina koje ne primaju mirovinu:- Potvrda o visini primitaka za prethodnu godinu iz Porezne uprave: ova potvrda je potrebna kako bi se utvrdila visina primanja za korisnike koji ne primaju mirovinu.Korisnici kartica iz C i D kategorije koji do navedenog datumasvu potrebnu dokumentaciju,produžiti valjanost svojih mjesečnih karata za ožujak i dalje.Grad Osijek prepoznaje važnost javnog prijevoza za umirovljenike te radi na osiguravanju transparentnog sustava koji je prilagođen potrebama korisnika i ujedno efikasan. Ova revizija umirovljeničkih kartica predstavlja korak prema ostvarenju tog cilja.Mole umirovljenike da prate obavijesti GPP-a kako bi bili informirani o postupku revizije i eventualnim dodatnim pogodnostima koje će biti dostupne nakon ažuriranja sustava.