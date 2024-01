Policijska uprava osječko-baranjska

Foto: PU osječko-baranjska

od 2017. godine aktivno sudjeluje u humanitarnoj akciji "" koju provodi U. Naime, Policijska uprava kroz razgranatu mrežu suradnje sa svim dionicima društva od građana kao pojedinaca do organizacija i institucija potiče na prikupljanje te organizira prikupljanje i predaju plastičnih čepova, a sve to kaocjelokupne zajednice koja svojom sinergijom prikuplja materijalna sredstva potrebna za liječenje oboljelih od leukemije i limfoma - s fokusom na najmlađe članove našeg društva. Osim humanog karaktera, ova akcija usmjerena je i ka očuvanju i zaštiti okoliša. Policijska uprava osječko-baranjska provodi nacionalni preventivni projekt "" te tako akcija "" osim humanog dobiva i ekološki "štih".Jučer je Policijska uprava osječko-baranjska u suradnji s, drugim državnim ustanovama, tvrtkama, školama, vrtićima, organizacijama civilnog društva i građanima s područja Osječko-baranjske županije predala je ukupnoprikupljenih plastičnih čepova u korist Udruge oboljelih od leukemije i limfoma iz Čakovca.Osim što su danas predani čepovi, važno je istaknuti i akciju đakovačkih srednjoškolca iziz Đakova, koji su strpljivim i predanim radom prikupili okoplastičnih čepova koji će isto tako biti predani u korist već spomenute Udruge.Akcija ima humani karakter, no prikupljanje plastičnih čepova u skladu je s nacionalnim preventivnim projektom Ministarstva unutarnjih poslova „Zdrav za 5" koji u svojoj drugoj komponenti ukazuje na potrebu za ekološkom osviještenosti građana i na zaštitu okoliša.Od 2017. godine od provedene prve ovakve akcije do danas, građani i institucije s područja Osječko-baranjske županije i drugi pojedinci, prikupili su ukupnoPlastične čepove nastavljamo prikupljati i dalje te ovom prilikom pozivamo sve društvene subjekte i građane da se pridruže u sakupljanju čepova i u provođenju ove hvalevrijedne humane akcije.