2. Slaninijada u Josipovcu

Tekst i foto: Udruga Josipovac

U Josipovcu održanau prostoru iza Boćarskoga kluba. Ove godine rodila se ideja o suradnji u organizaciji Slaninijade izmeđuTog prohladnog, ali suncem okupanog subotnjeg poslijepodneva okupilo seoko vatre i ražnjeva. Svatko je pekao, po svom ukusu, a bilo je tu i, a ikoje nas je grijalo. Posebna je to naša, još kad se peče u prirodi, uz dobro društvo i slavonsku pjesmu i snježni pokrivač, užitak je zagarantiran, baš kao što je to bilo i u Josipovcu. Osobit doživljaj je bio, koje se više ne susreću često u ovakvom događaju, a stariji su ponosno prenijeli mladima svoje tajne i prisjetili se kako se to nekada radilo redovito, u šumi i po snijegu.U vrijeme Slaninijade u prostoru BK Sveti Luka Josipovac odigravala se prvenstvena utakmica 1. HBL Sjever između vodećih na ljestvici: BK Pazin i domaćina BK Sveti Luka Josipovac. Kapetan domaće ekipe bio je, čija je ekipa pružila solidan otpor, no rezultat je ipak bio 6:20. Sudac utakmice bio je domaći sin,, član BK Sveti Luka, koji je inače i nacionalni sudac.BK Sveti Luka Josipovac sustavno je u drugom stupnju natjecanja 1. Hrvatske boćarske lige Sjever.Gosti iz Istre su ujedno vidjeli i dio našeg tradicionalnog slavonskog običaja koji smo oživjeli kroz Slaninijadu.Najveća korist, a ujedno i cilj održavanja ovakvih događaja je očuvanje tradicije, te vrijeme provedeno u ugodnoj atmosferi na svježem zraku, te u ugodnom društvu.