[Sponzorirani članak]

Vrijeme je za predstavu u– „“ u izvedbi. Bajka i Ružica igraju se bajke o Crvenkapici - svevremenske bajke koju smo svi čuli nebrojeno puta, ali to možemo činiti iznova i iznova... Ovu divnu predstavu Portanova je za vaše mališane osigurala posve besplatno – uA vrijeme je i za još jednuu Portanovi. Darivanjem krvi postajete članom jednezasnovanoj na, sa željom da u najplemenitijoj namjeri pomognete drugima. Priliku za to imate već oveu Portanovi! Djelatnici Gradskog društva Crvenog križa Osijek i Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek kao i svake zadnje subote u mjesecu čekaju vas u prizemlju TC Portanova, u lokalu nasuprot Hrvatske pošte.su na samom vrhuncu! U većini trgovina započeo je drugi, a ponegdje i treći krug sniženja, no još je uvijek izbor velik, stoga je pravo vrijeme za potragu za savršenim i cjenovno pristupačnim komadima! Neke od aktualnih popusta pogledajte na web stranici Portanove , a kako bi istražili cijelu ponudu... Uputite se u Portanovu!svaki četvrtak mališane očekuje dodatan zabavni program od 16 do 18h -! Ovogna rasporedu je zimska kreativna aktivnost:! Djeca će izrađivati maske inspirirane zimskim temama koristeći različite materijale poput papira, boja, šljokica.Prviove godine zakucao je na vrata! Danas,je na repertoaru romantična dramakoja vas vodi u daleki i topli Meksiko! Pozovite odmah frendice kojima je baš to ono što im treba ovih dana. A osim filma - CineStar je za vas pripremio iteza najsretnije posjetiteljice!trgovine u Portanovi, ali to ne znači da će Portanova bitiNa 2. katu Portanove bit ćejer ponuda tamo traje cijeli vikend. Tako će Cinestar ovu nedjelju raditi od 10:30 do 22:30 sati, GBowling od 10:00 do 23:00 sata, dok Golden Sun Casino radi od 8:00 do 5:00 sati. Zona zabave za najmlađe također će biti otvorena i to Twister Arcade od 9:00 do 22:00 sata, a Twister igraonica od 9:00 do 21:00 sat. A radit će i restorani, Polaris od 11:00 do 22:00 sata, a Surfer od 11:00 do 21:30 sati.