značajno pojačanje

Panathinaikosa

Enis Cokaj

Bijelo-plave do ljeta 2026

Naravno da mi je drago. Sretan sam jer sam došao ovdje, želio sam da to bude i ranije, no morali smo sačekati da sve završi. Jedva sam dočekao prvi trening s novim suigračima i sada s još više želje iščekujem prvu utakmicu u dresu Osijeka. I da, zahvaljujem ljudima u Klubu na srdačnoj dobrodošlici

Vesele me novi izazovi

Još i prošloga ljeta Enis nam je bio vrlo zanimljiv i htjeli smo dovesti u svoje redove, međutim, tada se to nije realizirano. Sačekali smo i on i mi šest mjeseci i povremeni albanski reprezentativac se priključio osječkoj momčadi.

Zaista je Osijek jedan od najvećih klubova u Hrvatskoj, o tomu sam svakako razmišljao kada se pojavila ponuda koju sam brzo i prihvatio. Drago mi je da su me htjeli i bili dovoljno uporni da se sve završi na ovakav način, postignutim dogovorom. I meni je zadovoljstvo i sada se mogu posvetiti novim izazovima u karijeri. To me veseli.

svakoj poziciji

Asterasom

Mislim da se najbolje snalazim na poziciji zadnjeg veznog, dakle kao šestica iako mogu igrati i igrao sam do sada i kao osmica. To je uvijek na treneru da procjeni i odluči gdje ću biti najkorisniji za momčad. Meni zapravo sve odgovara. Vjerujem da će sve krenuti dobro i da ću se na pravi način snaći u novoj sredini. Ligu dosta dobro poznajem, bio sam ne baš kratko vrijeme u Lokomotivi, no sada s Osijekom želim napraviti puno više nego tamo.

Ponovno se nametnuti i albanskom izborniku

vrlo zanimljivi i neizvjesni

Obično sam gubio u tim susretima haha, a u jednom sam dobio i crveni karton, odnosno drugi žuti, kada je bilo, ako se dobro sjećam, 3:1 za Osijek u Gradskom vrtu. Bilo mi je lijepo među Lokosima, međutim, želim uvijek napredovati, otići na stepenicu više i postati boljim igračem. I ovdje ću dati sve od sebe u svakoj utakmici. Važno mi je odigrati što bolje i da bih se ponovno nametnuo izborniku albanske reprezentacije i bio na njegovom popisu za Europsko prvenstvo.

Naravno da sam očekivao kako ću ipak igrati više i biti standardniji u Panathinaikosu, bez obzira na jaku konkurenciju na svakoj poziciji. Tako je to u nogometu, nekada baš i ne ide kako se nadamo i očekujemo. Na meni je da dobro treniram i pružam što bolje igre na terenu, a trener bira s kojim igračima kreće u svaki susret i kome će dati više ili manje minuta. U Osijek sam došao što češće pobjeđivati!

Jako mu se sviđa Opus Arena

Da, pogledao sam Osijekove utakmice i vidio da je momčad kvalitetna, da može igrati dobar nogomet. I to moramo pokazati, bolje odigrati nastavak sezone jer se to od svih nas očekuje. Siguran sam da to možemo i hoćemo.

Baš mi se sviđa! Nije velik i zapravo ne treba ni biti. Pratio sam dosta toga na videu, gledao i brojne fotografije i mogu reći da je sve nekako optimalno. Dojmovi su mi općenito jako pozitivni i jedva čekam zaigrati pred navijačima Osijeka, nadam se već u subotu.

Dobili smoza nastavak sezone. Na posudbu iz grčkogdo kraja lipnja stigao nam je 24-godišnji veznjak, dakako s opcijom otkupa njegova ugovora, a to bi onda značilo i potpisom za. Pregovori nisu bili lagani, nešto su duže i potrajali, a Cokaj i ljudi koji vode brigu o njegovoj karijeru obećali su i ranije Osječanima da će rasplet biti ovakav., rekao je Cokaj.Cokaj je spreman odigrati praktički nau veznom redu, a u punom je trenažnom procesu tako da to neće biti nikakav problem. Uostalom, u nedjelju je odigrao pola sata za Panathinaikos u prvenstvenoj utakmici sSjeća se Enis i onih dvoboja u kojima je igrao protiv Bijelo-plavih, a znali su bitiZa Albaniju je nastupio pet puta, a osim za Lokomotivu (102 službene utakmice) i PAO prethodno je igrao za makedonsku Shkendiju te odradio kraću posudbu u albanskom Laciju.Dok su trajali razgovori oko njegova dolaska u Osijek, Cokaj se informirao o momčadi čiji je sada novi član…Komentirao je Enis i naš novi stadion. Opus Arena mu je, kaže, vrlo privlačna, po svemu.