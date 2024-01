neispravnosti u kakvoći

HALMED

Sandoz d.o.o

Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

obustavu

Dimtruzic 120 mg želučanootporne kapsule i Dimtruzic 240 mg želučanootporne kapsule

Navedeni postupak provodi se na temelju Uredbe (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća te odluke Europskog suda, koji se odnose na posebnu regulatornu zaštitu podataka te zaštitu od stavljanja u promet koju ima lijek Tecfidera, nositelja odobrenja Biogen Netherlands BV, a prema kojima generički lijekovi s djelatnom tvari dimetilfumarat ne smiju biti u prometu sve do isteka razdoblja posebne regulatorne zaštite podataka te zaštite od stavljanja u promet.



S obzirom na ograničene količine predmetnih lijekova koji se nalaze u prometu, Agencija za lijekove i medicinske proizvode je suglasna s obustavom stavljanja u promet od 24. veljače 2024. godine. Do navedenog datuma dozvoljena je opskrba lijekovima za pacijente čije je liječenje u tijeku, nakon čega se predmetni lijekovi više neće nalaziti u prometu u Republici Hrvatskoj, sve do isteka razdoblja posebne regulatorne zaštite podataka te zaštite od stavljanja u promet.

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Jučer je stigla obavijest o povlačenju lijeka zbog, danasjavlja o novom povlačenju lijekova iz ljekarni.Tvrtkau suradnji sprovodistavljanja u promet lijekova. Pacijenti se o daljnjem nastavku terapije trebaju konzultirati sa svojim liječnikom." javljaju iz HALMED-a.