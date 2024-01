16 mjeseci izgradnje

Tekst i foto: OBZ.hr

Nakon, krajem prošle godinena rijeci Vuki između naselja. Ukupna investicija je vrijedna, a sredstva je osigurala. Izgradnjom novog mosta riješen je višegodišnji problem za poljoprivrednike i sve sudionike u prometu jer je na toj lokaciji bio stari betonski most, uz to još i oštećen tijekom Domovinskog rata, te je i ograničeni promet predstavljao veliki sigurnosni rizik.Novoizgrađeni most, koji sada novi naziv „“, jučer je sa suradnicima su obišli obnašatelj dužnosti župana Osječko-baranjske županije, načelnica Općine Ernestinovo, ravnateljica Uprave za ceste OBŽ, predsjednik UHDDR-a Ernestinovote predstavnici drugih sudionika ovog projekta.- rekao jeIzrazio je zadovoljstvo što je prihvaćena inicijativada se most nazove po, mladom hrvatskom branitelju koji je upravo ovdje izgubio svoj život u Domovinskom ratu. S predloženim imenom usuglasila se i Županijska uprava za ceste, a po zakonskoj proceduri dobiveno je pozitivno mišljenje Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.Ravnateljica Uprave za ceste OBŽkazala je kako je izgradnja mosta bila zahtjevna, ali je uspješno obavljena te su bez problema prošli tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole. Most je dug oko 60 metara, a rekonstruirana je i cesta s obje strane mosta, ukupno oko 185 metara. Širina kolnika je šest metara.- naglasila je, načelnica Općine Ernestinovo.