srijede, 24. siječnja

polugodišnjih ulaznica

pojedinačnih

blagajni

Ticket pointa

ulaznice.hr

do 3. veljače

Hajduka

Polugodišnja ulaznica za utakmice NK Osijek uključuje:

Prodajna mjesta:

Cijene polugodišnjih ulaznica u natjecateljskoj sezoni 2023/24.:

Tekst: NK Osijek

Foto: Igor Miličić/Arhiv031

Od, kreće prodajakao i onihza prvenstvenu utakmicu s Rudešom koja je na rasporedu predstojeće subote od 14,50 sati na Opus Areni. Radno vrijeme, odnosnona sjeveroistočnom dijelu stadiona bit će od srijede do petka u vremenu od 10 do 18 sati, a na sam dan susreta od 10, pa do 16 sati. Prodaja će se odvijati i online putem portala. Inače, polugodišnje će se ulaznice moći kupiti, kada slijedi utakmica protivna domaćem terenu, uključujući i dan odigravanja derbija. Također, svi oni koji se žele učlaniti u NK Osijek - to će moći učiniti na istome mjestu.- 8 domaćih utakmica SuperSport HNL-a u proljetnom dijelu sezone 23/24 kojima je domaćin NK Osijek.- sve domaće utakmice SuperSport Hrvatskog kupa kojima je domaćin NK Osijek.Ticket point na sjeveroistočnoj strani stadiona Opus Arena (radno vrijeme Ticket pointa ovisno je o odigravanju domaćih utakmica).online na ulaznice.hr (polugodišnje ulaznice i članske iskaznice kupljene online mogu se podići na Ticket pointu 48 sati nakon izvršene transakcije).- članovi NK Osijek ostvaruju pravo na povlaštenu cijenu prilikom kupovine pojedinačnih/polugodišnjih ulaznica.- ulaznice za sektor D3 prodavat će se isključivo preko Udruge Kohorta.- prodaja polugodišnjih ulaznica za trajat će od 24. 1. 2024. do 3. 2. 2024.- jedna osoba može kupiti najviše pet (5) polugodišnjih ulaznica uz predočenje osobnog dokumenta i ispunjenu pristupnicu za svaku osobu.- pravo kupovine polugodišnje/pojedinačne ulaznice po povlaštenoj cijeni ostvaruje se predočenjem članske iskaznice za svaku od osoba za koju se kupuje polugodišnja/pojedinačna ulaznica.- člansku iskaznicu NK Osijek za sezonu 2023/24. moguće je obnoviti prilikom kupovine polugodišnjih ulaznica.- sve dodatne informacije i upiti mogu se dobiti na, a za sve eventualne promjene javnost će informirati putem službene NK Osijek web stranice.