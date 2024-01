Policijske uprave osječko-baranjske

200 prekršaja

26 vozača

Upravljao automobilom s 2,67 promila alkohola u krvi

Izazvao prometnu nesreću s 1,78 promila alkohola u krvi

Za nepoštivanje dopuštene brzine 660 eura i 3 boda

Tekst: PU osječko-baranjska

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Od 19. do 21. siječnja na područjuu nadzoru prometa evidentirano jeod kojih 88 prekršaja prekoračenja brzine, 22 nekorištenja pojasa, 15 nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 2 upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje, 2 upravljanja pod zabranom, 5 upravljanja neregistriranim vozilom i 66 ostalih prekršaja.Tijekom vikenda evidentirana su i(24 vozača osobnog automobila, 1 vozač bicikla i 1 vozač teretnog automobila), koji su sudjelovali u prometu pod utjecajem alkohola.Najveća prisutnost alkohola utvrđena je 21. siječnja u 2,10 sati u Đakovu, kada je nadzoru prometa zatečen 45-godišnjak iz Đakova, koji je upravljao osobnim automobilom s 2,67 promila alkohola u krvi. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do otrježnjenja. Za navedeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 2.650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 bodova.Dana 20. siječnja 2024. godine na državnoj cesti broj 7 između Osijeka i Darde dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila tjelesne ozljede. Kod 27-godišnjaka iz Zmajevca, koji je upravljao osobnim automobilom i uslijed nekretanja sredinom obilježene prometne trake udario u vozilo koje se kretalo iz suprotnog smjera, utvrđena je prisutnost alkohola u krvi od 1,78 promila. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do otrježnjenja. Za navedene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 2.940 eura ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 bodova.Dana 20. siječnja u 10,55 sati na državnoj cesti broj 34, između Podravske Moslavine i Gezinaca, u nadzoru prometa zatečen je 22-godišnjak iz Vinkovaca, koji se osobnim automobilom izvan naselja kretao brzinom od 154 kilometara na sat na dionici na kojoj je brzina ograničena na 90 km/h. Vozaču je izrečena novčana kazna od 660 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od mjesec dana i po pravomoćnosti odrediti će mu se 3 boda.