Tekst i foto: OBZ.hr

Na natječajza „“ krajem prošle godine pristiglo je ukupno, a nakon analize stručnog povjerenstva izabrano je 13 najboljih prijedloga. Pobjednik natječaja jeiz Osijeka s poduzetničkom idejom „“ za što mu je pripala nagrada u iznosu od. Drugo mjesto i nagrada odpripala jeOsijek za ideju pod nazivom „“ - oznaka kvalitete. Na trećem mjestu, snagrade, je Obrt za proizvodnju i usluge „“ vlasniceiz Šljivoševaca za ideju ““.Tim povodom danas (18. siječnja 2024. godine) u sjedištu Osječko-baranjske županije u Osijeku održana je prigodna svečanost na kojoj je zamjenik županauručionajuspješnijim sudionicima projekta. Uz tri navedena dobitnika, to suiz Valpova za poduzetničku ideju pod nazivom „“,vlasnikaiz Bilja (),vlasnicaiz Osijeka (),iz Osijeka (),iz Osijeka („), Obrt za proizvodnju i trgovinu „“ vlasniceiz Osijeka (Voćne kobasice),vlasniceiz Osijeka („Ruka podrške“),iz Osijeka (Atomico),iz Osijeka (Aria Wedding Agency - brendiranje Slavonije kao autentične destinacije za vjenčanja) iiz Osijeka („Grom electric vehicles“). Svima je pripala nagrada po- rekao je zamjenik župana Josip Miletić.Dodao je kako se na području Osječko-baranjske županije kontinuirano bilježe. Između ostalog, 2023. godine za 11 posto se povećao broj obrta, pa je 31. prosinca na području županije bilo, odnosno 613 obrta više u odnosu na isti dan godinu ranije, što je više i od nacionalnog povećanja koje iznosi 9,8 posto. Zahvalio je sponzorima koji su uz Osječko-baranjsku županiju osigurali novac za nagrade. To su Cesting d.o.o. Osijek, Kanaan d.o.o. Donji Miholjac, Osijek-Koteks d.d. Osijek, Nexe d.d. Našice, HGK Županijska komora Osijek, Vuka d.d. Osijek i Slatinska banka d.d. Slatina.- poručio je u ime svih sponzora predsjednik HGK ŽKOte potom govorio o gospodarskim rezultatima na području Osječko-baranjske županije.- naglasio je Kovačević.Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo OBistaknula je da Osječko-baranjska županija kroz svoju razvojnu politiku i konkretne projekte poticanja poduzetništva daje svoj doprinos cjelokupnom gospodarskom rastu i razvoju. Tako je prošle godine kroz program poticanja poduzetništva provedeno 30-ak različitih mjera kojima je Županija dala svoj doprinos poduzetnicima kako bi kroz proteklo izazovno razdoblje mogli unaprijediti poslovanje, povećati broj zaposlenih, više se okrenuti izvozu i općenito unaprijediti poslovanje.Podsjetila je kako je Osječko-baranjska županija, kao, u suradnji s HBOR-om ponudila poduzetnicima kredite s nula posto kamata. Ta suradnja se nastavlja i ove godine, kao i suradnja s poduzetničkim potpornim institucijama. -- kazala je pročelnica te osobito naglasila rezultate i prednosti koje je od samog početka rada ostvaruje Gospodarski centar OBŽ.U ime nagrađenih zahvalio je. Pojasnio je da je „“ namijenjena slijepim i slabovidnim osoba za vizualizaciju i snalaženje u prostoru, izrađena je kao zidna ili samostojeća ploča na prijenosnom nosaču, a tonski sadržaji su prilagođeni slijepim osobama, slabovidnim i osobama bez oštećenja. Takve ploče su već postavljene u Erdutu, Aljmašu, Dalju i Bijelom Brdu, i to u okviru projekta prekogranične suradnje Hrvatske i Srbije, a sada se priprema i u Puli.