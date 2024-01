nedjelju 21. siječnja 2024

., trgovine u, ali to ne znači da će Portanova biti! Na 2. katu Portanove bit će popriličnojer ponuda tamo. Tako ćeovu nedjelju raditi od 10:30 do 22:30 sati,od 10:00 do 23:00 sata, dokradi od 8:00 do 5:00 sati. Zona zabave za najmlađe također će biti otvorena i tood 9:00 do 22:00 sata, aod 9:00 do 21:00 sat. A radit će i restorani,od 11:00 do 22:00 sata, aod 11:00 do 21:30 sati.su na samom vrhuncu! U većini trgovina započeo je, a ponegdje i, no još je uvijek izbor velik, stoga je pravo vrijeme za potragu za savršenim i cjenovno pristupačnim komadima! Neke od aktualnih popusta pogledajte na web stranici Portanove , a kako bi istražili cijelu ponudu... Uputite se u Portanovu!svaki četvrtak mališane očekuje dodatanod 16 do 18h -! Ovog, na rasporedu je radionica! Uz Twister animatore djeca će tražiti skriveno blago unutar igraonice. One najspretnije očekuje slatko iznenađenje!Velik broj vas ovih blagdana ju jea za one koji još to ne znaju -idealan je poklon za sve prigode! Portanova poklon karticu kupite online putem Web shopa ili putem automata kraj Info pulta, a trošite u gotovo svim trgovinama u Portanovi: u- i brojnim drugim trgovinama u Portanovi!A bliži nam se i Valentinovo… Ma tko kaže da savršeni dar ne postoji!?Za više informacija o poklon karticama posjetite web stranicu Portanove