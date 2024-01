nije bio sretan

Već prvi dan nove 2024.-e godineza brojnekoji žive u. Diljem zemlje došlo je do, kako utako i u, ponegdje čak i do 40%.Ipak,za osječko-baranjske umirovljenike je što tri doma kojima je osnivač Osječko-baranjska županija s prvim danom nove godine", ističe župan Mato Lukić.No, situacija je ipak drukčija u privatnom sektoru kaže nam vlasnica belomanastirskog Doma za stare i nemoćne "Baranjsko sunce", a gdje su bili primorani od 1. siječnja, kaže Gregoran., dodaje Gregoran.S istim problemima suočavaju se i u jednom ernestinovačkom privatnom domu za starije, a gdje su cijene podignuli još krajem prošle godine. "", kaže nam ravnateljica Doma za stare i nemoćne osobe Kanisek plazaMeđutim, unatoč povećanju cijena zasadte su im kapaciteti gotovo popunjeni, potvrdili su nam u oba doma., ističe osječko-baranjski župan., najavljuje Lukić., zaključuje Lukić.