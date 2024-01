Plazma Sportske igre mladih

Foto: Karlo Šutalo

28. sezonu započele su sportsko-edukativnim programom „“ u sklopu kampanje oKao najvećau Europi, čiji je cilj promicanjekroz druženje i sport, Plazma Sportske igre mladih prepoznale su mogućnost za kroz svoju platformu doprinesu održivom razvoju te među djecom, mladima i zajednicama diljem Hrvatske promoviraju i rade na unaprjeđenju održivih praksi u zaštiti našeg okoliša.“ Istaknuo je, izvršni direktor Plazma Sportskih igara mladih.Zero Waste jedinstven je projekt koji mlade naeducira kroz igru i sport, a radnje koje su kroz to provedene djecausvajaju i prakticiraju u svakodnevnom životu. Kroz edukativnu pitalicu mlade se potiče da sami, logičkim zaključcima nalaze uzroke i rješenje problema održivog razvoja, dok je drugi dio – sportski, posvećen praktičnom dijelu razvrstavanja otpada na SIM poligonu.Podgorač izvrstan domaćin, dočekao je Zero Waste s najveselijom navijačkom atmosferom u, a mlade igrače su podržali načelnik općinei ravnateljica školeDjecu je najviše razveselio zeleni SIM poligon, a ekipe Hinkovci u sastavu, i Tigrovi u sastavu, najspretnije su bile u razvrstavanju otpada.U Osijeku udjecu su podržali, predsjednik Zajednice osječkog sporta,, zamjenik pročelnika Upravnog odjela za društvene znanosti grada Osijeka i ravnatelj škole“ rekao nam je ravnatelj škole Josip Mandurić.Djeca u OŠ Antuna Mihanovića – međunarodnoj eko školi, pokazali su izvrsno znanje o održivom razvoju, a na poligonu najspretniji su biliKreativnost i inovativnost kampanje Plazma Sportskih igara mladih prepoznala je ite ju je nagradilau kategoriji Ustanove, udruge i organizacije, što je ujedno bila i najviša dodijeljena nagrada u toj kategoriji.Tijekom siječnja Igre će posjetiti sve županije u Hrvatskoj, a održat će se ukupno. Ovom kampanjom Coca-Cola želi doprinijeti što pozitivnijem utjecaju na okoliš i pružiti rješenja za izazove povezane s ambalažom, u skladu s višegodišnjim projektom Svijet bez otpada.Plazma Sportske igre mladih pružaju priliku djecida od siječnja do rujna besplatno sudjeluju u vrhunsko organiziranim natjecanjima u 10 sportova. Otvorene su prijave za sve sportske discipline: mali nogomet, Coca-Cola Cup u nogometu, rukometni turnir, Kinder Joy turnir u uličnoj košarci, turniru u odbojci i odbojci na pijesku, FIDE turnir u šahu, stolnom tenisu, Hrvatska pošta Cup u tenisu, graničar i atletika u sklopu Telemach Dan sporta). Pravo sudjelovanja imaju svi pojedinci i sve slobodno formirane ekipe, ljubitelji zdravog načina života i druženja, a ne samo djeca koja se aktivno bave sportom. Prijave su otvorene na poveznici