nova promjena vremena

glavobolju

umjereno do pretežno oblačno

smrzavati

8°C

promjenljivo oblačno

8°C

15°C

hladnije vrijeme

1°C

sunčano

od -3 do -5°C

4°C

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Stigla je i, kratko će trajati, ali će zadatiDanas će prevladavatis mjestimičnom kišom. Ujutro se u unutrašnjosti slaba oborina možeu dodiru s hladnim tlom. Uz slab do umjeren južni vjetar, dnevna temperatura doSutra nas očekujesa sunčanim razdobljima. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura do, a dnevna doPromjena će kratko trajati, u petak se vraća. Prevladavat će pretežno oblačno vrijeme uz kišu. Uz slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, dnevna temperatura doVikend koji je pred nama donosi, ali hladno vrijeme. Prevladavat će pretežno vedro vrijeme uz jutarnju temperaturu, i dnevnu do