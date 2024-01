novogodišnje odluke

Problemska slikovnica podrazumijeva vrstu slikovnice koja prikazuje teme i problemske situacije u kojima je većinom dijete središnji lik. Problemske slikovnice umjetnički oblikovanim tekstom i pomno osmišljenim ilustracijama prikazuju različite situacije u kojima se djeca mogu pronaći, a s kojima nisu upoznata ili se s njima ne znaju nositi. Problemske slikovnice tematski se bave sadržajima koji su djeci zanimljivi i bliski, a kako bi se djeca zainteresirala za priču i uočila koji problem i rješenje slikovnica nudi. S obzirom da problemske slikovnice vrlo često govore o emocijama i odnosima s drugima, one mogu biti korištene kao sredstvo za unapređenje socijalnih i emocionalnih vještina. Socioemocionalne kompetencije izuzetno su važne kompetencije koje dijete stječe kroz život, a na njihov razvoj najviše utječe okolina – obitelj i prijatelji. Učenici ih usvajaju i uvježbavaju tijekom druženja sa svojim vršnjacima i obitelji, a mogu se poučavati i kroz problemsku slikovnicu. Djeca se s likovima iz slikovnica poistovjećuju, a pošto određene problemske slikovnice progovaraju o socioemocionalnim kompetencijama, djeca će s lakoćom internalizirati socioemocionalne vještine koje su primijetili u slikovnicama.

Barle Stela

slikovnica i serijala

Odjela za rad s djecom i mladima Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek

Chreiber-Wicke, Edith -Nećko

Lestrade, Agnes de - Velika tvornica riječi

Scheffler, Axel - Pip i Popi

Pervan, Jelena - Mrljek i Prljek

Menendez-Ponte, Maria - Velika knjiga emocija

Isern, Susanna - Emociometar inspektora Kroka

Tekst: Ivana Franjić, mag. informatologije

Siječanj je vrijeme kada velika većina ljudi donosi. Neki odluče napokon posvetiti se svome, drugi radeod prostora u kojem borave do onog unutarnjeg. Kako smatramo da jeizrazito važna, odlučili smo u duhu nove godine predstaviti nekolikoza naše najmlađe članove i njihove roditelje. Odgoj je djetetaposao, pogotovo ako se roditelji moraju nositi s određenim izazovnim ponašanjima kod djeteta. Zato su tu slikovnice koje se bavekako bi se određenelakše približile djeci te kako bi roditelji mogli lakše s djecom komunicirati i objasniti sve ono što ih možda muči ili im zadaje određene poteškoće." –Ovdje smo izdvojili neke od problemskihistih koji se bave raznim problematikama. Sve ove slikovnice moguće je pronaći na policamaVrlo je važno znati kada je pravo mjesto i pravi trenutak da se kaže NE! "Nećko" je zapravo slikovnica o dječjim pravima, iz koje će maleni naučiti kako reći NE jer je to u nekim situacijama vrlo važno. Poučit će ih i tome, kako biti pristojan, ne znači uvijek samo klimati glavom i prihvaćati sve što odrasli kažu ili učine. Slikovnica je lijepo grafički opremljena, veselo i duhovito ilustrirana te nudi cijeli popis situacija u kojima djeca mogu te, dapače, i trebaju reći NE!Nagrađivana slikovnica belgijske spisateljice poetska je i bajkovita priča raskošnih i sugestivnih ilustracija. Glavni junak živi u zemlji gdje su riječi vrlo dragocjene; proizvode se u velikoj tvornici, zatim se kupuju i tek kad se progutaju, mogu se izgovoriti. Priuštiti ih si mogu samo najbogatiji stanovnici, stoga komunikacija, iskazivanje osjećaja, razmjena misli i ideja postaje privilegijom koja je određena nečijim bogatstvom. Višeslojno iščitavanje slikovnice, prije svega, donosi gotovo neostvarivu ljubavnu priču, zatim potiče na razmišljanje o slobodi i pravu na komunikaciju, konzumerizmu i svođenju komunikacije na razinu potrošne robe, a progovara i o sve naglašenijoj razlici između bogatih i siromašnih ljudi.Serijal slikovnica priča o mišici Popi i zečiću Pipu koji proživljavaju razne avanture. Kroz slikovnice djecu se uči o radosti dijeljenja s prijateljima, o nezgodama koje se događaju te kako je uz prijatelja uvijek sve nekako lakše. Pip i Popi slave rođendane, imaju prespavance, traže izgubljene tješilice i liječe razbijena koljena. Predivno ilustrirane slikovnice sa zanimljivim likovima svidjet će se svakom djetetu i pri tome i približiti određene probleme i situacije.Jedan od najpopularnijih serijala o higijeni na našim policama dolazi iz pera domaće autorice Jelene Pervan. Mrljek i Prljek dvije su zloćkaste bakterije koje izuzetno vole sve što je mrljavo, prljavo, bljakasto, fujkasto, sluzavo i smrdljivo. Uz sve to, Mrljek i Prljek pomalo su i zbunjeni, nestašni, nespretni i trapavi. Uglavnom gledaju svoja posla i rade ono što njih najviše veseli. S obzirom na to da u svemu pretjeruju, na kraju sami sebi zakuhaju veliku nevolju. Najvažnije od svega uče djecu o važnosti higijene. Kroz priče o prljavoj kosi, nepospremljenoj sobi, zamazanim rukama, djeca će naučiti koliko je održavanje higijene važno i koliko su Mrljek i Prljek smiješni i poučni. Neki od naslova jesu: Mrljek i Prljek na zbrčkanome prespavancu, Mrljek i Prljek na kiselom zadatku.Za razvoj najmlađih ključno je prepoznati i znati izraziti emocije. Katkad mi odrasli razumijemo što djeca osjećaju, ali ne znamo kako im to objasniti ili im pomoći da sami sebe bolje razumiju, što je važan korak za sazrijevanje i sretno odrastanje. Trideset zabavnih priča o simpatičnim junacima i junakinjama u veselim pustolovinama približit će djeci emocije na topao i zabavan način i pomoći im da prepoznaju i nose se s raznim emocijama i situacijama. Sve su priče popraćene i korisnim savjetima za roditelje o tome kako s djecom razgovarati.Inspektor Krok ti pomaže da prepoznaš i izmjeriš svoje emocije. Emocije su važan i potreban dio našeg života. Zahvaljujući njima možemo se suočiti s različitim izazovima koje život stavlja pred nas – emocije nam mogu pomoći da riješimo problem, izbjegnemo opasnost, potražimo pomoć ili nas mogu potaknuti da se uhvatimo u koštac s novim situacijama. Emocije nam pomažu da se bolje povežemo s onim što je oko nas i da razumijemo sami sebe. Izuzetno je važno da djeca od rane dobi nauče vježbati emocionalnu inteligenciju: da prepoznaju i razumiju svoje emocije kako bi njima mogla bolje vladati, a ova predivna knjiga to učenje čini zabavnim! Djecu kroz razne priče – svoje "slučajeve" – vodi Inspektor Krok, poznati detektiv iz Šumograda, stručnjak za emocije kojemu pomažu i šarmantni Emiji. Likovi predstavljaju emocije i govore djeci kako se osjećaju. Knjiga je namijenjena djeci u dobi od 4 do 10 godina.