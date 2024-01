Izaslanstvo Grada Osijeka

Zahvaljujem gradonačelniku Pforzheima, gospodinu Peteru Bochu, na pozivu i organizaciji ovoga susreta. Osijek i Pforzheim ove godine obilježavaju 30 godina prijateljstva. No, prijateljstvo traje još i duže. Građani Osijeka nisu zaboravili i zahvalni su na pomoći koja je tijekom rata stizala iz Pforzheima u Osijek. Veseli me što je ovdje i gradonačelnik Vicenze , gospodin Giacomo Possamai, s kojom ove godine obilježavamo 10 godina prijateljstva. Uvjeren sam da je ovaj susret prilika da naša prijateljstva učvrstimo, te pojačamu suradnju među našim gradovima na svim poljima, od gospodarstva do kulture

Našoj sadržajima bogatoj i širokoj kulturi kao i društvenoj raznolikosti svakako pridonose i prijateljske veze s našim gradovima prijateljima. Osobito mi je drago što su danas s nama kolege gradonačelnici iz Osijeka i Vicenze, Ivan Radić i Giocomo Possamai

Tekst i foto: Osijek.hr

na čelu s osječkim gradonačelnikomu službenom je posjetu prijateljskom graduod 12. do 14. siječnja 2024. godine.Gradonačelnik Radić i njegov zamjeniksastali su se u gradskoj vijećnici grada Pforzheima s gradonačelnikom Pforzheimate s gradonačelnikom talijanskog grada Vicenze, također grada prijatelja Osijeka i Pforzheima.Trojica gradonačelnika najavili sumeđu svojim gradovima na svim područjima.”, rekao je osječki gradonačelnik Radić.Na sastanku je dogovoreno da će se Osijek, Vicenza i Pforzheim zajedno prijaviti nakojim bi se osnažila suradnja na zaštiti okoliša i borbi protiv klimatskih promjena, digitalnoj transformaciji gradova, te na uključivanju različitih skupina u društvo.“, rekao je gradonačelnik Pforzheima Peter Boch na Novogodišnjem prijmu kojeg je upriličio za više od tisuću uzvanika u Kongresnom centru u Pforzheimu.Tijekom radnoga posjeta Pforzheimu gradonačelnik Radić predstavio je i, koja je po opremljenosti, uvjetima i prometnoj povezanosti među najpoželjnijim zonama za ulagače u Hrvatskoj. Istaknuo je i izvrsnu suradnju Grada Osijeka s osječkim Sveučilištem na kojemu se školuje gotovoPodsjetimo, gradovi Osijek i Pforzheim potpisali su, koja je potvrđena 2008. i s kojom je Osijek uvršten u gradove partnere Grada Pforzheima. Temelji za uspostavljanje izuzetnonapodručju stvoreni su 90-tih godina prošlog stoljeća kada su Grad Pforzheim, razne organizacije iz Pforzheima, mnogi pojedinci, kao i brojna hrvatska zajednica Pforzheima i okolice pružili Osijeku nesebičnu u i nadasve djelotvornu humanitarnu pomoć tijekom Domovinskog rata.Suradnja između Vicenze i Osijeka također je započela u razdoblju. Grad Vicenza pomogao je Osijeku u humanitarnom smislu (hrana, odjeća, sponzoriranje djece koja su ostala bez roditelja, itd.) kao i donacijama u obnovi HNK Osijek i Tekstilne škole Osijek. Suradnja je uspješno nastavljena nakon završetka Domovinskog rata što je rezultiralo potpisivanjem Povelje o prijateljstvu i suradnji 2014. godine.