Današnji sastanak pokazuje kontinuitet naše politike duge osam godina, s obzirom da smo nakon izbora 2016. godine rekli da će jedan od prioriteta Vlade biti fokusiran na Slavoniju. Do sada smo ostvarili gotovo 2,95 milijardi eura različitih ulaganja u regionalni razvoj, poljoprivredu, infrastrukturu, promet, vodno-komunalnu infrastrukturu, energetiku, obrtništvo, poduzetništvo i turizam te na taj način pomogli rast pet slavonskih županija. Naime, ovaj je projekt dio naše politike ravnomjernog regionalnog razvoja koji ima za cilj ne samo da dižemo Hrvatsku na razinu prosjeka Europske unije, pa i više, nego da smanjujemo razlike unutar županija i pojedinih dijelova Hrvatske. Zato mogu iskazati zadovoljstvo angažmanom resora i koordinacijom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Posebno pozdravljam našu inicijativu da se u Belom Manastiru učini još jedan povratak Hrvatske vojske, nakon što smo to napravili proteklih nekoliko godina u Vukovaru, Pločama, Sinju, Varaždinu i dijelom u Puli. Realizacija tog projekta u svojoj potpunosti očekuje se do 2026. godine pod vodstvom ministra Anušića

Zadovoljni smo dosadašnjim rezultatima i spremni nastaviti realizaciju svih planiranih i započetih projekata, kao i novih projekata koje nam omogućava novo programsko razdoblje 2021.-2027. godine, osobito na području unaprjeđenja sustava znanosti i obrazovanja, turizma i poljoprivrede. Osobitu pozornost posvetit ćemo nastavku jačanja zdravstvenog sustava, pri čemu osobito mislim na izgradnju novog Kliničkog bolničkog centra Osijek, najveće i najvažnije investicije istočne Hrvatske. Našu pozornost ove i narednih godina usmjeravamo isto tako na završetak izgradnje I. gimnazije u Osijeku, projekt koji za sada financira Županija. Želimo otvoriti novu fazu rekonstrukcije dvorca Eugena Savojskog u Bilju, razmatramo mogućnosti novih faza Regionalnog distribucijskog centra OBŽ za voće i povrće, Gospodarskog centra OBŽ i drugih projekata

Osječko-baranjska županija u zadnjih gotovo sedam godina ima jasnu viziju i strategiju svog razvoja, imamo konkretne inicijative i strateške projekte, znamo kako ih želimo i možemo realizirati, i to i činimo, a u tomu imamo razumijevanje i podršku Vlade RH, na čemu i ovom prigodom zahvaljujem

Do 2026. godine u Beli Manastir, u novu vojarnu, doći će oko 800 vojnika, a vrijednost ulaganja je 28 milijuna eura. To je velika stvar za Baranju, koja će pozitivno utjecati i na gospodarstvo Osječko-baranjske županije, ali i pružiti sigurnosni aspekt istoku Hrvatske

Pod predsjedanjem predsjednika Vlade RHu Đakovu je održana, nakon, četvrta na području. Uz premijera Plenkovića, sjednici su nazočili potpredsjednik Vlade i ministar obrane, ministar regionalnog razvoja i fondova EU, ministrica kulture i medija, ministrica turizma i sporta, ministar mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, ministar gospodarstva i održivog razvojai ministar zdravstva, župani slavonskih županija, gradonačelnik Grada Đakova, saborske zastupnice, saborski zastupnici, gradonačelnici s područja Osječko-baranjske županije te drugi članovi Savjeta i gosti.Središnje teme sjednice odnosile su se nana području Slavonije, Baranje i Srijema, ulaganja u poljoprivredu s osvrtom na, ostvareneu 2024. godini krozi stvaranje preduvjeta za početak rada pripadnika Hrvatske vojske u Belom Manastiru te pokazatelji i ulaganja u razvoj kontinentalnog turizma u Slavoniji, Baranji i Srijemu.- rekao je u uvodnom dijelu sjednice predsjednik VladeNaglasio je kako je najviše sredstava kroz projektdo sada isplaćeno u Osječko-baranjskoj županiji, i to, zatim Vukovarsko-srijemskoj, Brodsko-posavskoj, Virovitičko-podravskojte Požeško-slavonskoj. Kroz mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) središta slavonskih županija imaju alokaciju od, što predstavlja okvir za podršku županijama i gradovima.Nazočne je pozdravio gradonačelnik Grada Đakovakoji je rekao kako su teme sjednice izuzetno značajne za područje istočne Hrvatske, osobito glede korištenja sredstava europskih fondova u programskom razdoblju 2021.-2027., a sve u funkciji povećanja standarda građana Slavonije, Baranje i Srijema te povratka u Hrvatsku onih koji su potražili posao u drugim zemljama, što se već događa.Zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Osječko-baranjske županijenaglasio kako su od osnivanja Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, u proteklih gotovo sedam godina, realizirani brojni projekti, a Županija je redovito u samom vrhu po povlačenju sredstava iz fondova Europske unije.Podsjetio je da su realizirani strateški projekti kao što su, čija je ukupna vrijednost gotovo, no ukupna dobit njihove izgradnje nadmašuje financijske vrijednosti jer su projekti donijeli i nova radna mjesta, veću kvalitetnu usluga i viši standard. Podsjetio je i na mnoge projekte u prometu, energetskoj učinkovitosti, zdravstvenoj zaštiti, izgradnji komunalne i društvene infrastrukture te drugim područjima, a čija se realizacija pomogla i poticala kroz aktivnosti Savjeta te kvalitetnom suradnjom na svim razinama, od lokalne preko županijske do nacionalne razine na čelu s Vladom i premijerom.- rekao je Mato Lukić.Zahvalio je premijeru Plenkoviću i članovima Savjeta što su sjednicu u Đakovu obilježile iznimno važne i aktualne teme za Osječko-baranjsku i sve slavonske županije - od ulaganja u poljoprivredu i kontinentalni turizam preko ulaganja u Vukovar do povratka Hrvatske vojske u Beli Manastir, što ima višestruko i veliko značenje ne samo za ovo područje nego za cijelu Hrvatsku.- poručio je Lukić.Podpredsjednik Vlade i ministar obranena sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem predstavio je projekt povratka Hrvatske vojske u Beli Manastir.- naglasio je ministar obrane Ivan Anušić.