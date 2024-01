Osječko-baranjska županij

nove rekorde

najuspješnija turistička godina

Prošla je godina bila turistički bogata i aktivna, što se očituje i u rastu destinacije za 13% noćenja i dolazaka, kao i povećanju broja dolazaka stranih gostiju. Najveće iznenađenje godine je tradicionalno naša „niska sezona“, ljeto, tijekom kojeg je destinacija nastavila rasti, uz ukupnu kulminaciju dolazaka u rujnu

Mato Lukić

visoku sezonu

Tijekom ljeta 2023. godine prvi put destinacija bilježi bolje rezultate tijekom ljetnih mjeseci, srpnja i kolovoza, i to uz prevagu stranih gostiju. Od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. u Osječko-baranjskoj županiji je ostvareno 272.339 noćenja i 127.306 dolazaka

5,6%

23,6%

Predstavili smo se tijekom protekle godine i na brojnim međunarodnim turističkim sajmovima od Engleske, Nizozemske, Njemačke i Poljske. Značajna je bila i organizacija međunarodnog kušanja graševina iz šest zemalja, Grow du Monde, s važnim stranim vinskim novinarima i znalcima, koji su tom prigodom obišli cijelu Slavoniju i kušali vina iz cijele Slavonije i Podunavlja, a u Gospodarskom centru OBŽ održan je i ovogodišnji „Suncokret ruralnog turizma“

Ivana Jurić

Danima hrvatskog turizma

Osječko-baranjske županije, Đakovački vezovi

HeadOnEast

Radili smo pola godine na Festivalu i programski ponudili nikad jači sadržaj, no zbog kakvoće zraka uzrokovane požarom u Dravi International, nije bilo drugog izbora nego imati „skraćeno“ izdanje. Zato već sada pripremamo HeadOnEast 2024. i to s partnerima koji su ove godine stvarno dali sve od sebe da pokažemo što sve znamo i možemo

najsrdačnijom hrvatskom regijom

Destinacija se gradi na autentičnim resursima koji su u dobrom dijelu ostali sačuvani te neizostavno na ljudima što potvrđuju i ocjene gostiju na Booking.com-u. Zahvaljujem se svim djelatnicima u turizmu na njihovom doprinosu razvoja naše destinacije jer je uz gastro i eno ponudu upravo gostoljubivost Slavonije i Baranje jedan od naših najsnažnijih aduta

podigla razinu konkurentnosti

Prošla godina je dokaz da Osječko-baranjska županija ulaže znatne napore u razvoj turizma, turističkog proizvoda, promociju i brendiranje naše destinacije. Iz proračuna 2023. godine izdvojili smo više od 600.000 eura za razvoj turizma, dok je ove godine u planu oko 850.000 eura kroz različite programe i potpore. U cilju kreiranja daljnje politike investiranja, provodimo projekte koji se odnose na ulaganja u javno-turističku infrastrukturu, u podizanje kvalitete, promociju te sustav upravljanja kvalitetom

Tatjana Turalija

kulturnu i prirodnu baštinu

Tvrđa

Gospodarski centar Osječko-baranjske županije

Europske regije sporta

a u turističkom smislu iz godine u godinu postavlja, 2023. godina ponovo je, a predstavljanje rezultata bilo je povod današnje (11. siječnja 2024.) konferencije za medije.- rekao je, obnašatelj dužnosti župana.Kao kontinentalna destinacija do 2023. godine Osječko-baranjska županija je bilježilaod travnja do lipnja te od rujna do studenoga, odnosno u vrijeme pred i post sezone definirane na nacionalnoj razini.- dodao je Lukić.Noćenja domaćih gostiju porasla su, a stranih gostiju. Gotovo polovina noćenja ostvarena je u hotelima, zatim slijede objekti u domaćinstvu, ostali ugostiteljski smještaj te objekti na OPG-u.– rekla je, direktorica Turističke zajednice Osječko-baranjske županije.Organizirane su i brojne manifestacije, a naodržanim u Rovinju ove godine, čak dva od tri finalista za najbolji događaj bili su iz, pobjednici u ovoj kategoriji ikoji je ušao u finale.- kaže Jurić.Gostoljubivost ponuđača smještaja prepoznata je i od korisnika Booking.com platforme pa je Osječko-baranjska županija 2023. godine proglašena– naglasio je Lukić.Ulaganja u smještajne kapacitete na razini županije u zadnjih šest godina ozbiljnoponude kroz mogućnost primanja većih grupa, kao prateću kvalitetu. Ukupan broj ležaja krajem 2022. godine iznosio je 5.968 kreveta u 643 objekta, što znači porast broja kreveta u odnosu na 2021. godinu od 8% te čak 17% više objekata. Početkom siječnja 2024. godine brojimo 6.138 kreveta, 735 objekta, što je čak 14.3% objekata više, a 2,8% kreveta više u odnosu na 2022. godinu.– rekla je, pročelnica Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport Osječko-baranjske županije.Značajna su i ulaganja u, osobito kroz europske projekte, pa tako osječkasjaji punim sjajem,donosi nove poslovne konferencije važne za razvoj poslovnog turizma, dvorac i interpretacijski Tikveš u PP Kopački rit nudi nove turističke sadržaje, a uređena su i pristaništa na rijekama važna za daljnji razvoj „cruisinga“ na Dunavu i Dravi. Uskoro slijedi otvorenje obnovljenih dvoraca Pejačević u Našicama, kao i ulaganje u obnovu dvorca Eugena Savojskog u Bilju, razvoj novih terminala u Zračnoj luci Osijek i drugi projekti.Ove godine Osječko-baranjska županija nosi titulu, a sport je dokazano jedan od najjačih generatora turističkih aktivnosti. Korak po korak Osječko-baranjska županija gradi jednu lijepu, održivu i vrlo zanimljiviju hedonističku priču koju turisti koji posjete istok Hrvatske itekako prepoznaju.