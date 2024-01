ponudu sezonskih sniženja

[Sponzorirani članak]

Jeste li već istražiliu trgovinama? Iz svakog izloga mame postotci sniženja - koji iz tjedna u tjedan bivaju! Pripremite svojuza obnovu garderobe, posjetite Portanovu i obavite kupovinu po! Kada ako ne sada kada su cijene najniže…A dok vi istražujete bogatu sniženu ponudu u Portanovi – iskoristite prednosti koju vam pružana 2. katu Portanove!namijenjena je djeci u dobi od 1 do 12 godina. Djeca s navršene 4 godine mogu ostati samostalno na igri i dok ste vi u shoppingu - za njih su odgovorni veseli i educirani Twister animatori! Djeca mlađa od 4 godine igraju se uz pratnju punoljetne osobe.A kako nam je danas četvrtak to znači samo jedno: na rasporedu je! U Twister Fun Park igraonicimališane očekuje dodatan zabavni program od 16 do 18 sati: TWISTER PLAY DAY! Ovog, na rasporedu je radionica! Djeca će imati priliku uz Twister animatore plesnim pokretima oponašati snježne pahulje, uz glazbu koja odražava zimski duh…Ovaj vikend provedite u Portanovi jer uPortanova je otvorena iod 9 do 21 sat. Osim odličnog shoppinga, na raspolaganju vam je mnoštvo caffe barova za predah, tu su i slasna i ukusna jela ute zabava uZadnje dvije nedjelje u siječnju trgovine u Portanovi