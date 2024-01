[10.01.2024. 11:16]

Foto: Pexels.com/Ilustracija

[10.01.2024. 7:59]

Ako je ta informacija točna, na policiji je da to provjeri i da to objavi. Ta opcija nije još isključena. Očekujem da se huligane i one koji su napali maloljetnike bez ikakvog povoda i razloga sankcionira bez obzira tko su

Andrej Plenković

groznom pojavom

Foto: Osijek031.com

Premaizje još jedna osoba koja se dovodi u vezu sskupine 15-godišnjaka u središtu Vukovara u subotu 6. siječnja., neslužbeno doznaje Danas.hr Do sada su uhićenakoje se dovodi u vezu s napadom na maloljetnike u Vukovaru, a jednom od njih, 23-godišnjaku, uzza sudjelovanje u tučnjavi određen je, izvijestili su iz DORH-a., o kojoj smo pisali , izazvali su, kažu roditelji ozlijeđenih dječaka, dobro poznatikojima je cilj praviti nerede i probleme.Policijski službenici Policijske uprave vukovarsko-srijemske priveli suOd izvora bliskih obitelji pretučenih maloljetnika u Vukovaru RTL danas neslužbeno je doznao da subila utijekom incidenta. Onimeđu uhićenima i nisu bili u grčkim zatvorima jer su prije toga uspjeli", rekao je predsjednik VladePremlaćivanje u Vukovaru je osudio i nazvao "" te kako da odgoj mora biti u ozračju kulturne komunikacije te tolerantnog i uključivog društva, a ne u ozračju primitivizma i divljaštva.