radova na rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda i sustava odvodnje

obustavlja promet

Kapelskoj ulici

od OŠ Retfala do Mlinske ulice

zatvorena

10. siječnja do 01. ožujka 2024.

GPP

01. ožujka 2024.

Zbog nastavkaprivremeno seza sva vozila una dionici. Predmetna dionica bit će za sav prometodgodine.Slijedom navedenog,je zbog obilaska zone radova u obvezi preusmjeriti autobusnu liniju br. 2: Ul. Hrvatske republike - Retfala prema sljedećem:- Vozila javnog prijevoza prometovat će iz Sljemenske ulice – desno u Čvrsničku ulicu – lijevo Psunjska ulica – Prenjska ulica – desno u Kolodvorsku do Strossmayerove – lijevo Strossmayerovom do Svilajske ulice i dalje ustaljenom trasom linije sve do okretišta u Svilajskoj ulici. Na obilaznoj trasi prema Svilajskoj ulici uvodi se jedno novo stajalište i to Svilajska ulica sjever, a u povratku Svilajska ulica jug. Zbog navedenih radova neće se koristiti stajališta u Kapelskoj ulici.Planirani završetak radova jegodine.