Ovihdomaćih autora i autorice ostavili su važan trag na, a njihov utjecaj, sigurni smo, vidljiv će biti i u ovoj godini. Nisu naravno jedini, prošla je godina za autore bila, a izdavački bogata. Na vama je da naskoji su na vas ostavili snažan dojam. Po našem mišljenju naslove u nastavku nikako ne biste smjeli zaobići.fascinantno spaja dva svijeta, dva Osijeka, suvremeni i barokni, te pripovijeda o ženama koje se i danas kao i prije gotovo tristo godina jednako bore za svoje pozicije u muškom svijetu. Mlada osječka arheologinjana životnoj je prekretnici - obožava svoj posao, ali sve drugo postalo je kolotečina. Kada na jednom osječkom lokalitetu otkrije mjesto gdje su spaljivali vještice, život joj se okrene naglavce. Zainteresira je slučaj prezimenjakinje joj, posljednje spaljene vještice u Osijeku 1738…u svom se novom romanu bavi najsramotnijim i najapsurdnijim pitanjem – jesmo li mi naši? U bijegu od rata jedna obitelj iz Srednje Bosne svoj privremeni dom pokušava graditi u Zagrebu. Majka, seka, dida i dvanaestogodišnji dječak suočavaju se s mrzovoljom novih susjeda i težinom egzistencije osuđene na humanitarnu pomoć, sve dok jednoga dana majka ne savlada administrativne „rupe“ i suvereno zasjedne na čelo –! Ovo je roman koji unatoč svemu završava smijehom, u kojem protagonisti ostaju svoji, koji priča životnu priču.Poznati novinar i voditeljgodinama boluje od depresije, a sada je odlučio progovoriti o svojoj borbi. Kombinirajući prozne zapise i poeziju napisao je dojmljivu, hrabru i za hrvatsko društvo izuzetno važnu knjigu jer su mentalne bolesti poput depresije još uvijek golemi društveni tabu i tema o kojoj se teško progovara. Kako je prvo izdanje u cijelosti rasprodano, njegova odluka da objavi knjiguda bi pomogao drugim ljudima, i više je nego ispravna odluka.Romanvećim je dijelom ispripovijedan glasom 12-godišnjaka. Autentično, jednostavnim jezikom, lišen osuđujućih elemenata ili zauzimanja strana koja bi se zbog ratnih događanja mogla očekivati. Upravo je to možda i najveća vrijednost knjige.nas vraća u nevina doba odrastanja, doba kada je jedino što je važno ljubav, škola, raspust i prijateljstvo. Prijateljstvo prije svega, koje, unatoč svim zbivanjima u ondašnjem Borovu, protagonisti romana žele zadržati pod svaku cijenu. Čitatelj će osjetiti romantiku i nepretencioznu nostalgiju, potom nevjericu koja se prema kraju romana prelijeva na patnju, užas i tugu.Romannastavak je njegove ličke trilogije sastavljene od. Ozračje, šumu, mater, oca, suseljane, govor već poznajemo iz prethodnih djela, ali ljubav u Karakaševim romanima rijetko susrećemo. Glavni lik – mladić – u raskoraku je sa svijetom iz kojeg potječe i svijetom kojem stremi, kojemu se istovremeno događaju i ljubav i rat, dva najveća izazova u životu svakog čovjeka. Precizno strukturiran, lišen ikakvih verbalnih viškova, pun poetskih slika krute svakodnevice, ali i nježna romantična snatrenja, Potop iznova potvrđuje Karakaševu iznimnu vještinu pisanja i njegovo visoko mjesto u suvremenoj hrvatskoj književnosti., roman, započinje tragičnim slučajem koji potresa zajednicu. Mladi prometni policajac pronađen je mrtav na stražnjem sjedištu svog automobila. Iako je slučaj brzo zatvoren kao samoubojstvo, mnoge neobičnosti i izostanak obdukcije izazivaju sumnje među obitelji i širom javnosti. U isto vrijeme, hrabra profesorica priprema svoje srednjoškolce za izvedbu Antigone, priču koja nekako odražava ovu tragičnu stvarnost. Roman otkriva složene slojeve društva i ljudskih karakterâ. Kroz pripovijedanje profesorice i dinamični scenarij, otkrivaju se pitanja korupcije, lojalnosti, pojedinca nasuprot sustava, zakona i morala, ljubavi i slobode.knjiga je osječke vrlo intimne topografije, od turske povijesti, preko devetnaestostoljetne esekerske prostorne (ne)samosvijesti pa do osječke „socijalističke renesanse“, priča o gradu koji prijateljskom oku pripovjedača daruje male tajne uvide u prostore, zgrade, tajanstvene mreže ulica, u povijesne taloge koji se odražavaju u mijenama imena ulica i trgova, u panonskoj blagosti i tvrdoglavosti. Osijek, Jugoslavija, pripovjedačeva je dječačka heterotopija rekreirana u priči o vlastitom nadrealnom urbanom genetskom kodu. KnjiguBrodovi nad gradom nikako ne smijete propustiti pročitati.Romanponajprije je priča i polemika o suvremenoj umjetnosti, anarhiji ukusa i orijentira, o bitci za smisao i mjesto pod zvijezdom. Jerko, čovjek s ambicijom da bude umjetnik, grozničavo oboružan citatima o umjetnosti i smislu – ali bez vlastite umjetnosti – vraća se zbog sprovoda na rodni otok Prvić. Stjecajem vlastitih nevolja tu se duže zadržava, a onda biva zatočen zbog pandemije korone. Nakon zagrebačkog potresa, koji joj je devastirao donjogradski stan, pridružuje mu se glumica Vanja sa svoje dvije male kćeri, žena koja ga je sa svim njegovim knjigama nedavno izbacila iz svog stana i života… No, realistički prikazan Prvić mijenja ljude.Što učiniti kada znate da vam je vrijeme odbrojano? Predati se očaju? Pokušati odživjeti konačne dane sa što više dostojanstva? Napisati knjigu koja će nastaviti ohrabrivati one koji su prisiljeni koračati vašim putem desetljećima koja koje dolaze? Ova knjiga pratila je životod trenutka dijagnoze, do transplantacije koštane srži godinu dana kasnije, te nam donosi njegov jedinstven pogled koji je ustrajao u svom optimizmu, nadi, humoru, predanosti, i disciplini, unatoč egzistencijalnoj težini koja ga je tištila. I unatoč tomu što nam je sarkom oteo jednu veličanstvenu dušu, njegova riječ ostaje da nas podsjeća da nikada ne napustimo principe koje nas čine ljudskim bićima, čak i kada smo suočeni lice u lice sa svojim krajem. Oduševit će vas njegovopoklanjaju knjiguvjernim korisnicima portala.Sudjelovati možete:ispunjavanjem obrasca ispod i klikom na gumb "" na vrhu ovog članka