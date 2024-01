WineOS-a

tajna degustacija

velom tajne

osječke konkatedrale

HNK

14 vina

udruge Graševina Croatica

Doris Despot

Florista

Josipa Pavića

Damir Zrno i Boris Ocić

Iskreno, jako me ugodno iznenadio ovaj događaj. Očekivao sam da će biti i poučno i zabavno, ali ni u ludilu nisam mogao zamisliti da će biti ovako dobro. Hvala organizatorima što su nas pozvali, slobodno to ponovite

Aljoša Vojnović

Iznimno mi je drago što su uzvanici ovako dobro prihvatili našu ideju. Dapače, ovo nam daje dodatni poticaj da i ubuduće radimo slične stvari. Ovaj put bih posebno zahvalio Hrvatskom narodnom kazalištu, Gradu Osijeku i Osječko – baranjskoj županiji, našim dragim partnerima bez kojih cijela priča oko WineOS-a ne bi bila moguća

Boris Ocić

petak 12. i subotu 13. siječnja

30€

5€

Tjedan dana uoči početka devetogodržana je, druženje s uzvanicima iz raznih sfera javnog života Osijeka. Glumci, glazbenici, sportski djelatnici, poznata lica s malih ekrana i društvenih mreža, medijski djelatnici i drugi poznati sugrađani uživali su u dvosatnom događaju koji je održan na sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku.Budući da je sve bilo obavijeno, uzvanici su se okupili ispredte su nakon kraće šetnje stigli do zgrade. Tamo su ih, na posebno uređenoj pozornici, dočekali organizatori i predstavili imkoja su poslali članovi. Zahvaljujući kreativnosti mlade umjetnice, gledalište i strop kazališta zasjali su u posve novom ruhu uz spektakularno osvjetljenje koje nikoga nije ostavilo ravnodušnim, a dojam su upotpunili i predivni cvjetni aranžmani cvjećarniceNakon pozdravne riječi predsjednika Graševine Croatice, u ležernoj su atmosferi vina predstavili sommelieri. Kako to obično biva, sa svakim sljedećim vinom raspoloženje je raslo, a na kraju su svi napustili HNK nasmiješenih lica. „“, rekao je jedan od ovogodišnjih „kumova“ WineOS-aNi organizatori nisu krili zadovoljstvo činjenicom da je događaj izazvao nepodijeljeno oduševljenje. „“, zadovoljno je istaknuo predsjednik udruge Dekanter, glavnog organizatora WineOS-a,Ovaj novitet u programu izvrsna je najava devetog WineOS-a koji se održava uu Gospodarskom centru Osječko – baranjske županije. Organizatori pozivaju sugrađane da posjete WineOS, opuste se, kušaju najbolja vina istočne Hrvatske i uživaju u dva dana hedonizma. Sajam će oba dana biti otvoren za posjetitelje od 15 do 21 sat, cijena dnevne ulaznice je, a najam čaše je