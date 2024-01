Dobrotvorna akcija

Pojasa Gaze

17.549,53 eura

Inicijativa za slobodnu Palestinu i Zaklada Slagalica

troškove zdravstvenog osiguranja

O svemu ćemo redovito izvještavati javnost da znaju kako je točno njihov novac pomogao ovim obiteljima

22 osobe

Ovim putem želimo zahvaliti svakoj pojedinačnoj osobi. Zahvaljujući vama, ovim će obiteljima, koje su pretrpjele velike traume, biti barem malo olakšan život

organizirano civilno društvo i građani

S jedne je strane žalosno što smo zbog nemara države morali prikupljati sredstva za osnovne životne potrebe ljudi, umjesto da to bude povrh toga. No, s druge strane se pokazala moć suradnje jedne građanske inicijative i zaklade, kao i snaga ljudi kada se ujedine

kombija humanitarne pomoći

ostat će otvoren

neće biti korištena

Inicijativa za slobodnu Palestinu i Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Ministarstva vanjskih poslova

Nadamo se kako će Ministarstvo to učiniti uskoro jer, zbog roka za plaćanje vrtoglavih “računa” evakuacije, ljudi žive u strahu. Smatramo da država nikada nije smjela traumatizirane i materijalno deprivirane ljude izložiti ovakvom stresu i dehumanizaciji

HR7724020061500078713

za 22 ljudi evakuiranih izuspješno je završena te je kroz 251 uplatu prikupljenoće prikupljenim sredstvima pokritiza članove i članice obitelji koji nemaju hrvatsko državljanstvo, zdravstvenog osiguranja za punoljetne hrvatske državljane koji nisu uključeni u tržište rada, priznavanja obrazovnih diploma, stanovanja, ogrjeva i svakodnevnih potrepština. “”, izjavili su organizatori akcije.Podsjetimo, početkom studenog su iz ratne Gaze evakuirane četiri obitelji koje broje, uključujući osmero maloljetne djece. Radi se o 19 hrvatskih državljana i tri supružnika ili supružnice s palestinskim državljanstvom.”, istaknuli su predstavnici Inicijative i Zaklade Slagalica koji su proveli dobrotvornu akciju.Ova akcija još jednom je pokazala kakobrže i kvalitetnije odgovaraju na potrebe ljudi nego institucije Republike Hrvatske koje su za to odgovorne. “”.Osim akcije prikupljanja financijskih sredstava, građani su se organizirali i na druge načine poput slanjaovim obiteljima. Zbog visokih troškova i potreba ljudi, račun za dobrotvornu akcijupa građani mogu i dalje donirati za evakuirane obitelji, ali i za dobrobit drugih palestinskih izbjeglica koje se nalaze u Hrvatskoj.Prikupljena sredstvaza plaćanje troškova evakuacije.još su sredinom studenog tražili otpis ovih troškova. Službena informacijao oslobađanju od troškova evakuacije još uvijek nije stigla do članova obitelji, niti predstavnika Inicijative, već samo do novinarke Al Jazeera-e. “”.Donirati možete i dalje na račun Zaklade: