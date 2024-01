Projekt LEAD-Online

(Learn, Engage, Act: Digital Tools to Prevent and Counter Hate Speech Online,) s velikim veseljem najavljuje izlazakigrice. Hate Out! jekoja izaziva igrače da prepoznajuonline govora mržnje, razumiju njihov utjecaj na žrtve i koriste protunarative kako bi odgovorili koristeći konstruktivan dijalog i poruke. Kroz ovo iskustvo, igrači ne samo da se bore protiv govora mržnje nego i doprinose izgradnji znanja i formiranju zajednice prakse, potičući sigurnije i inkluzivnije digitalno okruženje.Igra sadržigovora mržnje, inspiriranih događajima iz stvarnog života, pažljivo izbjegavajući viktimizaciju određenih skupina. Svaki scenarij nudi kratak opis situacije i predstavlja glavne likove. Igrači moraju napraviti izbor s popisa radnji kao odgovor.Nakon odabira akcije, igrač dobiva povratnu informaciju o učinku svog izbora.Pronađite igricu ovdje Kako bismo osigurali, konzultirali smo se sa školskim savjetnicima i stručnjacima OGM-a kako bismo zaštitili prava na privatnost i spriječili potencijalne negativne emocionalne utjecaje na sudionike.Projekt LEAD-Online bavi se potrebom za jačanjem kritičkog mišljenja i vještina digitalne i medijske pismenosti kod mladih ljudi, što je uzročno povezano s niskom razinom prijavljivanja i "normalizacijom" govora mržnje na internetu. Projekt je financiran u okviru CERV-2021-EQUAL programa, a provodi ga 7 partnera iz 7 zemalja (Austrija, Bugarska, Cipar, Hrvatska, Italija, Grčka, Rumunjska).