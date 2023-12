Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Tekst i foto: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

na svojim mrežnim stranicama objavio jeza. Građanima će tako u 2024. godini na raspolaganju biti čak, što je do sada najveći iznos koji je država izdvojila za ove projekte.Prijaviti se mogu vlasnici i suvlasnici čije kuće imajuili do tri stambene jedinice te više odnamijenjene stanovanju. Prijavitelji u toj kući moraju imati prebivalište, uredno vlasništvo i dokaz da je objekt u potpunosti legalan. Ukoliko je kuća oštećena u potresu moguće je dobitiinvesticije, dok građani čije kuće nisu oštećene potresom mogu računati na. Ovisno o postotnom učešću i mjerama koje će se primijeniti kod energetske obnove maksimalni iznos poticaja iznosit će 62.120 eura po prijavi.U Fondu kažu kako su se pri određivanju visine poticaja rukovodiligrađevinskog materijala, usluga i opreme potrebne za sustave korištenja obnovljivih izvora energije, a sve s namjerom da energetska obnova građanima bude financijski što prihvatljivija.Vlasnici obiteljskih kućamogu dobiti za mjere povećanja toplinske zaštite ovojnice koja uključuje bolju toplinsku izolaciju vanjskih zidova i korova te zamjenu vanjske stolarije. Uz to sredstva se mogu dobiti za ugradnju dizalica topline, sunčanih toplinskih kolektora te kotlova na pelete. Što se tiče ugradnje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju njih će Fond, kao i u već ranijim javnim pozivima, sufinancirati s 50% sredstava. Građanima koji odluče ugraditi solarnu elektranu, a imaju ili namjeravaju kupiti električno vozilo, sigurno će biti interesantna i mogućnost dobivanja sredstva za kućnu punionicu.Obiteljske kuće čija će se, osim u slučaju kad se traži samo, moraju biti energetski certificirane. Ako se provodi cjelovita energetska obnova ili se povećava toplinska izolacija vanjske ovojnice kuća mora biti energetskog razreda D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj. U slučaju da se ugrađuju sustavi grijanja/hlađenja i pripreme potrošne tople vode korištenjem obnovljivih izvora energije energetski razred obiteljske kuće mora biti C ili bolji u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili bolji u primorskoj Hrvatskoj.Podnošenje prijava će započeti danom objave javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća, a najkasnije koncemgodine. Građani će svoje prijave podnositi, koristeći NIAS sustav, a poveznica na elektroničku uslugu, kao i upute za korisnike sa svim pripadajućim prijavnim obrascima, bit će dostupni u sklopu dokumentacije poziva. Prihvatljiv trošak je i angažiranje stručno-tehničke pomoći radi pripreme cijelog projekta, a prijaviteljima je dana i mogućnost da opunomoće drugu osobu koja može prijavu izvršiti umjesto njih.U želji da građanima što bolje približi uvjete javnog poziva i odgovore na njihova pitanja Fond će održati, a sve prezentacije i materijali s istih će istaknuti na svojoj mrežnoj stranici.Cilj ovog programa koji Fond provodi u suradnji steje dodatno potaknuti primjenu mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Na taj način, osim smanjenja štetnih emisija, smanjit će se količina potrebne energije za zagrijavanje i hlađenje prostora, osigurati financijske uštede te povećati udobnosti i kvaliteta boravka u obiteljskim kućama.