Osječka Tržnica

radne (ne)nedjelje

od ponedjeljka do subote od 7:00 do 13:00 sati

neradni dan

ne radi

neradnih dana

prve nedjelje

sve nedjelje

7. siječnja, 4. veljače, 3. ožujka, 7. travnja, 5. svibnja, 2. lipnja, 7. srpnja, 4. kolovoza, 1. rujna, 6. listopada, 3. studenoga, 1. prosinca, 8. prosinca, 15. prosinca, 22. prosinca i 29. prosinca

određuje svoj raspored rada

Foto: Google maps/Screenshot

objavila jeza iduću godinu.Objekt zatvorene tržnice radit će, odnosno, svaki prvi ponedjeljak u mjesecuradi provođenja dezinsekcije i deratizacije u objektu. Također, objekt zatvorene tržniceu dane blagdana iutvrđenih zakonom i to: 1. siječnja – Nova godina; 6. siječnja – Bogojavljenje ili Sveta tri kralja; Uskrs i Uskrsni ponedjeljak; Tijelovo; 1. svibnja – Praznik rada; 30. svibnja – Dan državnosti; 22. lipnja – Dan antifašističke borbe; 5. kolovoza – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja; 15. kolovoza – Velika Gospa; 1. studenoga – Svi sveti; 18. studenoga – Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje; 25. prosinca - Božić i 26. prosinca – prvi dan po Božiću, Sveti Stjepan.Sveu mjesecu kao iu prosincu odnosnosu radne.Vanjske prodavaonice u poslovnoj zgradi zasebnounutar okvirnog radnog vremena od 6,00 do 20,00 sati radnim danom te radnim nedjeljama od 7,00 do 13,00 sati.