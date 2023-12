USKOK

S ostalim okrivljenicima je dogovarao mjesto, vrijeme i broj osoba za ilegalno prebacivanje i njihov prihvat u Hrvatskoj te prijevoz na dogovoreno odredište za novčanu naknadu od 150,00 eura po ilegalno prebačenoj osobi. Zatim je zajedno s više osoba iz Srbije strane državljane ilegalno prebacivao iz Srbije u Hrvatsku i dovodio ih na dogovoreno mjesto u blizini Podgrađa . Nakon toga su II. i III. okr., sukladno dogovoru s I. okr., osobnim automobilom dolazili na to mjesto gdje je III. okr. pješke dolazio i preuzimao ilegalno prebačene osobe te ih dovodio do automobila, dok je II. okr. preuzete osobe prevozio na dogovorenu lokaciju u Zagrebu. Tamo su ih radi daljnje vožnje preuzimale druge osobe, a III. okr. se taksijem vraćao u Trpinju. Na opisani način je u četiri navrata tijekom studenoga 2022. godine ilegalno iz Srbije u Hrvatsku prebačeno najmanje 16 stranih državljana za što je I. okr. isplatio II. okr. 2.400,00 eura . Od navedenog iznosa je II. okr. dio novca predavao III. okr. i to najmanje 30,00 eura po turi. S istim ciljem je I. okr. s II. okr. dogovorio ilegalno prebacivanje pet državljana Indije iz Srbije u Hrvatsku, kao i njihov prijevoz do Zagreba. Za sada neutvrđene osobe iz Srbije su u dogovoreno vrijeme strane državljane dovezle u blizinu granične crte, gdje ih je I. okr. zajedno s više osoba iz Srbije 4. prosinca 2022. preveo preko državne granice izvan graničnog prijelaza iz Srbije u Hrvatsku. Potom je II. okr., sukladno dogovoru s I. okr., došao automobilom na dogovoreno mjesto u blizinu Podgrađa te preuzeo ilegalno prebačene strance radi vožnje do Zagreba, ali su ga istoga dana u blizini Podgrađa policijski službenici zatekli sa stranim državljanima u automobilu.

je podigao optužnicu protivzbogKako navode, jednu osobu (1977.) se tereti da je u razdoblju od 21. studenoga do 4. prosinca 2022.u zajedničko djelovanje II. i III. okr. (2002., 2001.) te više zasad nepoznatih osoba izradivećeg broja stranih državljana izvan graničnih prijelaza iz Srbije u Hrvatsku za dogovorenu novčanu naknadu odpo ilegalno prebačenoj osobi.I. okr. je angažirao više osoba iz Srbije koje su dovodili u blizinus Hrvatskom. Također je angažirao osobe u Hrvatskoj za njihov prihvat u Zagrebu.- navode iz USKOK-a.