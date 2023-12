28. prosinca 2023.

jednokratnog novčanog primanja

101 084 korisnika

160,00 eura

233 632 korisnika

120,00 eura

228 105 korisnika

80,00 eura

139 796 korisnika

60,00 eura

88 860 korisnika

50,00 eura

Danas,počinje isplataradi ublažavanja posljedica rasta troškova života korisnicima mirovine.- Zamirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 300,00 eura isplatit će sejednokratno, i za to je osigurano 16.173.440,00 eura,- zamirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 300,01 do 435,00 eura isplatit će sejednokratno, i za to je osigurano 28.035.840,00 eura,- zamirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 435,01 do 570,00 eura isplatit će sejednokratno, i za to je osigurano 18.248.400,00 eura,- zas mirovinom od 570,01 do 700,00 eura jednokratno će se isplatiti, i za to je osigurano 8.387.760,00 eura,- zamirovine koji primaju mirovinu od 700,01 do 840,00 eura jednokratno će se isplatitii za to je osigurano 4.443.000,00 eura.