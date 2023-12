26. prosinca

najljepši

Azilu Udruge pobjede

Udruge Pobjede

Božićni ručak za kerovce u Azilu

To što ste vi danas bili do Azila, to znači i puno više nego mislite,

ta atmosfera, ti osmijesi, nikom ništa nije bed, svi tolko dragi,

pa kerovci zbog vas sretni pa sretni i umorni

pa sretni, umorni i siti,

da vi čujete sad to hrkanje u Azilu,

pa to je SVE!

tri udomljenja

Pipi, Vasi i Srebrna

prošetani i punog trbuha

Ono, baš sam dirnuta. Tom nježnošću svih vas koji ste danas bili obitelj onima koji obitelj nemaju, tom stvarno od srca darovanom ljubavlju, i ovo nisu floskule nit sam ja luda, znam da je kolalo ovakvo raspoloženje i ovakav filing među svima,

vidjela sam po osmjesima dok smo se pozdravljali, dok ste odlazili,

nadam se da ste im se obećali i da ćete im i dalje dolaziti.

Dirnula me i količina poruka svih vas koji niste mogli biti danas u Azilu al ste nekako opet malo bili s nama

Foto: Azil/Facebook

Već tradicionalno,rezerviran je za onaj '' ručak uJučer je u organizacijiodržan" napisali su iz Udruge na svom Facebook profilu.No, ono najljepše što se ipak dogodilo, a tosu! Maleckaod sada imaju dom!Svi kerovci, kako ih od milja zovu su" dodali su u objavi na Facebook-u. Cijelu objavu možete pročitati ovdje