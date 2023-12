drukčije

Trgovine i trgovački centri:

Portanova:

Stara godina, 31. prosinca

ZATVORENO

Nova godina, 1. siječnja

ZATVORENO

Mall Osijek

Stara godina, 31. prosinca

ZATVORENO

Nova godina, 1. siječnja

ZATVORENO

Emmezeta:

Stara godina, 31. prosinca

ZATVORENO

Nova godina, 1. siječnja

ZATVORENO

Lidl:

Stara godina, 31. prosinca

ZATVORENO

Nova godina, 1. siječnja

ZATVORENO

Kaufland

Stara godina, 31. prosinca

Nova godina, 1. siječnja

ZATVORENO

NTL

Stara godina, 31. prosinca

Nova godina, 1. siječnja

ZATVORENO

Interspar, Sv. Leopolda B. Mandića

Stara godina, 31. prosinca

Nova godina, 1. siječnja

ZATVORENO

Interspar, Strossmayerova

Stara godina, 31. prosinca

Nova godina, 1. siječnja

ZATVORENO

Interspar, Svilajska

Stara godina, 31. prosinca

ZATVORENO

Nova godina, 1. siječnja

ZATVORENO

Interspar, Kneza Trpimira

Stara godina, 31. prosinca

Nova godina, 1. siječnja

ZATVORENO

Konzum

Stara godina, 31. prosinca

Nova godina, 1. siječnja

ZATVORENO

Eurospin

Stara godina, 31. prosinca

Nova godina, 1. siječnja

ZATVORENO

Plodine

Stara godina, 31. prosinca

Nova godina, 1. siječnja

ZATVORENO

Pevex:

Stara godina, 31. prosinca

ZATVORENO

Nova godina, 1. siječnja

ZATVORENO

Metro Osijek

Stara godina, 31. prosinca

ZATVORENO

Nova godina, 1. siječnja

ZATVORENO

Foto: Pexels.com/Ilustracija

S obzirom na to da je kraj godine pred nama i najluđa noć u godini , radno vrijeme prodavaonica u ovom blagdanskom razdobljuno inače.- 07:00 - 18:00 sati- trgovine rade kao nedjeljom- 7:00 - 17:00 sati- 8:00 do 14:00 sati- 8:00 do 14:00 sati- 8:00 do 15:00 sati- 7:00 do 18:00 sati- 07:00-18:00 (vrijedi za supermarkete s radnom nedjeljom)