[Sponzorirani članak]

Još samo par dana ostalo je za osvojiti neku odkoje se udijele baš svaki dan. Do 24. prosinca u tijeku jekoji donosi po jednubaš svaki dan! Danas možete osvojitiu vrijednostiiskoristiv u, sutrau vrijednostiiz, u subotuu vrijednostiiskoristiv u, a u nedjelju 24. prosincau vrijednostiiz. Sve što trebate učiniti je obaviti kupnju u minimalnom iznosu od, posjetiti blagdanski kutak kod Info pulta, zaigrati igricu na tabletu – i biti najbolji toga dana!je pred vratima, a vi još niste kupili poklone najdražima!? Ma nema brige! Iz Portanove predlažu dar s bezbroj mogućnosti -! Vi birate iznos, a izbor poklona prepuštate svojim najdražima. Portanova poklon karticu u roku od 2 minute kupite putem automata krajili online putem Web shopa, a preuzmite na Info pultu isti dan. Vrijednost kartice može biti bilo koji iznosOsim, tijekom prosinca iz Portanove pozivaju i na! Tako i oveimate priliku biti dio. Djelatnicičekat će vas u prizemlju TC Portanova, u lokalu nasuprot Hrvatske pošteAko ste od onih koji shopping obavljaju u zadnji tren – dobro je na umu imati i kako će TC Portanova Ovu, na Badnjak, raditi samo do. U ponedjeljak 25. i utorak 26. prosinca – trgovine u Portanovi. Hoće li raditi i kako – 2. kat, tzv. kat zabave – provjerite na web stranici Portanove.Ali sezona odličnog shoppingas blagdanima. Dapače, ona tek počinje i to već odkada će svaki euro vrijediti više jer s tim danom i službeno započinju! Iako je većina trgovina i ove godine požurila sa sniženjima i počelajoš u predblagdanskom razdoblju, veselimo se vidjeti što nam donosi i službena sezona velikih popusta.I da…je sve do 23. prosinca od 17 do 19 sati u Portanovi kako bi slušao vaše želje, fotkao se s vama i postao dio vaših najljepših uspomena.Vidimo se u Portanovi!