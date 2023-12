petak 22. prosinca 2023.

jednokratnog novčanog primanja

rasta troškova života

Republici Hrvatskoj

inozemstva

do 30. studenoga 2023

62 525 korisnika mirovine

6.432.040,00 eura

160 eura

120 eura

80 eura

60 eura

Foto: Osijek031.com/Arhiv

počinje isplata(JNP) radi ublažavanja posljedicakorisnicima mirovine s tzv. inozemnim elementom.U skladu s Odlukom o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života Vlade RH od 14. rujna 2023., u ovoj isplati JNP bit će isplaćeno korisnicima kojima se uz mirovinu ostvarenu uisplaćuje i mirovina iz(mirovina iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti) ili imaju navršenih razdoblja osiguranja u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu.Navedeni korisnici bili su obvezni. HZMO-u dostaviti dokaz o neto iznosu mirovine za rujan 2023. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu.JNP dobit će u ovoj isplati dobitis tzv. inozemnim elementom, a za ovu isplatu osigurano jeiz Državnog proračuna.Za 11 279 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 300 eura isplatit će sejednokratno, i za to je osigurano 1.804.640,00 eura,za 19 225 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 300,01 do 435 eura isplatit će sejednokratno, i za to je osigurano 2.307.000,00 eura,za 19 957 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 435,01 do 570 eura isplatit će sejednokratno, i za to je osigurano 1.596.560,00 eura, aza 12 064 korisnika s mirovinom od 570,01 do 700 eura jednokratno će se isplatiti, i za to je osigurano 723.840,00 eura.