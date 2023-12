Rijeka

Prvenstvu Hrvatske za dobne skupine i seniore u 25 metarskom bazenu

PK Osijek

417 plivačica i plivača

Tekst i foto: PK Osijek

je od 14. do 17. prosinca 2023. bila domaćinje nastupio sa sedam predstavnika, uključujući 1 mlađeg seniora, 1 juniora, 1 mlađeg juniora, 2 juniorke i 2 mlađe juniorke. Ukupnoiz 38 klubova sudjelovalo je na ovom natjecanju.Nakon jutarnjih kvalifikacija, PK Osijek je izborio. Svojom upornošću i trudom, plivači su postavili novih 8 klupskih rekorda i 21 osobni rekord između 26 individualnih utrka.Najzapaženiji uspjeh ostvario je, čiji je nastup u utrci na 100 metara leptir donio zlato u kategoriji mlađih juniora. Ekipa je bila nevjerojatno blizu postolja još 4 puta, pokazujući konstantnu predanost i visoku razinu plivačkog umijeća.- 50 leptir: kvalifikacije - 25,99 (4. mjesto, 586 bodova, OR)- 100 leptir: kvalifikacije - 56,89 (1. mjesto, 592 boda, OR, B finale odjava, mlađe juniorski klupski rekord)- 100 slobodno: kvalifikacije - 52,86 (7. mjesto, 610 bodova, OR)- 200 slobodno: kvalifikacije - 1:57,80 (8. mjesto, 600 bodova, OR)- 100 mješovito: kvalifikacije - 57,82 (4. mjesto, A finale - 5. mjesto, 621 bod, OR)- 200 mješovito: kvalifikacije - 2:07,58 ( 8. mjesto - A finale 8. mjesto, 635 bodova, OR)- 100 slobodno: kvalifikacije - 52,15 (16. mjesto, 635 bodova, OR)- 50 leptir: kvalifikacije - 25,76 (10. mjesto, B finale - 25,39, 628 bodova, OR)Buga Vukić (2010g., kadetkinja u konkurenciji mlađih juniorki):- 50 prsno: kvalifikacije - 34,06 (4. mjesto, B finale - 33,96, OR, kadetski, mlađe juniorski i juniorski klupski rekord)- 100 prsno: kvalifikacije - 1:15,63 (4. mjesto, B finale - 1:14,43, OR, kadetski i mlađe juniorski klupski rekord)- 200 prsno: kvalifikacije - 2:45,62 (6. mjesto, OR, kadetski i mlađe juniorski klupski rekord)- 200 mješovito kvalifikacije 2:16,03 27.mjesto 523 boda,OR- 400 mješovito kvalifikacije 4:50,27 13.mjesto, B finale 4:48,57537 bodova, OR- 400 slobodno kvalifikacije 4:11,04 604 boda, OR- 50 leđno kvalifikacije 31,05 13.mjesto B finale 30,85 10.mjesto 548 bodova, OR- 100 leđno kvalifikacije 1:08,63 19.mjesto 511 bodova- 100 slobodno kvalifikacije 1:00,88 19.mjesto, 562 boda OR- 100 mješovito kvalifikacije 1:10,14 21.mjesto 522 boda, OR- 50 leptir kvalifikacije 30,33 15.mjesto, 519 bodova OR- 50 slobodno kvalifikacije 28,21 24.mjesto 537 bodova- 50 prsno kvalifikacije 36,98 26 mjesto, 451 bod- 100 prsno kvalifikacije 1:20,40 466 bodova- 50 leptir kvalifikacije 32,02 26.mjesto 441 bod OR- 100 leptir kvalifikacije 1:13,63 25.mjesto 395 bodova OR- 50 slobodno kvalifikacije 29,43 33.mjesto 472 boda OR- 100 slobodno kvalifikacije 1:06,04 53.mjesto 440 bodovaŠtafeta 4x50 mješovito juniorke () koje su plivale u vremenu od 2:04,58 te se plasirale na 11. mjesto.Ovo natjecanje je pokazatelj izvanrednog truda i talenta plivača PK Osijeka, ističući njihovu posvećenost i upornost u postizanju izvrsnosti na plivačkom terenu. S nestrpljenjem i uzbuđenjem iščekujemo njihove buduće podvige.