Sigurno ste do sada već posjetili u svibnju otvoreni. Lociran je na odličnoj poziciji Osijeku, pripada, a nalazi se naposredno uz najveće, najprostranjenije i najnapučenije osječko naseljeVeć više od pola godine na toj lokaciji uspješno posluju, sada već dobro poznati i među mlađom populacijom omiljeni, ali i isto tako popularan brand za mlade, a od sutra svoju bogatu ponudu predstavit će i omiljeniKiK je uspješna europska priča s preko. Spada među najveće lance maloprodajnih trgovina u Europi. U ljeto 2011. god. KiK je ušao u Hrvatsku i kontinuiranom ekspanzijom pokrio tržište.u Osijeku otvara jubilarnu 100. trgovinu i to baš u Retail Parku Gacka.Zaputite se već sutra u Kik i otkrijtevisoke kvalitete poi ostvarite svoj stil raznolikim modnim asortimanom. Ali KiK je puno više od tekstilnog diskontera. Asortiman uključuje i mnoge druge proizvode za svakodnevnu potrebu kao što su dekoracije, igračke, kozmetički proizvodi, modni dodaci, kućni tekstil i više. Dopustite da vas raznolikost iznenadi!Ali ne bi bilo pravedno da u ovom tekstu izostavimo i ugostiteljsku ponuduveć je postao omiljeno mjesto za ispijanje najbolje kave posjetiteljima ovog retail parka, a njegovu bogatu ponudu nedavno je upotpunio i još jedan miljenik mlađe populacije -. Prvi je to Domino's otvoren van Zagreba i već u prvim danima dokazao je opravdanost takvog pothvata u našem gradu. Još se sjećamo gužvi prvih dana od otvorenja, a ni danas ne rade ništa slabije. Domino's je number 1 pizza brend u svijetu te je poznat po svojoj brzoj dostavi i kvalitetnim pizzama. Ovaj prostor u Osijeku sastoji se od manjeg broja sjedećih mjesta unutra, a ispred se nalazi terasa sa oko 40 sjedećih mjesta što će zasigurno zadovoljiti potrebe njihovih posjetitelja.