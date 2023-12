drukčije

Trgovine i trgovački centri:

Portanova:

Badnjak, 24. prosinca

Božić, 25. prosinca

Sv. Stjepan, 26. prosinca

Mall Osijek

Badnjak, 24. prosinca

ZATVORENO

Božić, 25. prosinca

ZATVORENO

Sv. Stjepan, 26. prosinca

ZATVORENO

Emmezeta:

Badnjak, 24. prosinca

Božić, 25. prosinca

ZATVORENO

Sv. Stjepan, 26. prosinca

ZATVORENO

Lidl:

Badnjak, 24. prosinca

ZATVORENO

Božić, 25. prosinca

ZATVORENO

Sv. Stjepan, 26. prosinca

ZATVORENO

Kaufland

Badnjak, 24. prosinca

Božić, 25. prosinca

ZATVORENO

Sv. Stjepan, 26. prosinca

ZATVORENO

Interspar, Sv. Leopolda B. Mandića

Badnjak, 24. prosinca

Božić, 25. prosinca

ZATVORENO

Sv. Stjepan, 26. prosinca

ZATVORENO

Interspar, Strossmayerova

Badnjak, 24. prosinca

Božić, 25. prosinca

ZATVORENO

Sv. Stjepan, 26. prosinca

ZATVORENO

Interspar, Svilajska

Badnjak, 24. prosinca

Božić, 25. prosinca

ZATVORENO

Sv. Stjepan, 26. prosinca

ZATVORENO

Interspar, Kneza Trpimira

Badnjak, 24. prosinca

Božić, 25. prosinca

ZATVORENO

Sv. Stjepan, 26. prosinca

ZATVORENO

Konzum

Badnjak, 24. prosinca

Božić, 25. prosinca

ZATVORENO

Sv. Stjepan, 26. prosinca

ZATVORENO

Eurospin

Badnjak, 24. prosinca

Božić, 25. prosinca

ZATVORENO

Plodine

Badnjak, 24. prosinca

Božić, 25. prosinca

ZATVORENO

Sv. Stjepan, 26. prosinca

ZATVORENO

Pevex:

Badnjak, 24. prosinca

ZATVORENO

Božić, 25. prosinca

ZATVORENO

Sv. Stjepan, 26. prosinca

ZATVORENO

Metro Osijek

Badnjak, 24. prosinca

Božić, 25. prosinca

ZATVORENO

Sv. Stjepan, 26. prosinca

ZATVORENO

S obzirom na to da je kraj godine pred nama i najluđa noć u godini , radno vrijeme prodavaonica u ovom blagdanskom razdobljuje no inače.: trgovine rade do 17 sati (2. kat radi prilagođeno: G Bowling: 10:00 - 17:00, Golden Sun Casino: 08:00 - 14:00, Surfer: 11:00 - 17:30, Waldinger: 09:00 - 17:00, Twister Igraonica: 9:00 - 17:00, Twister Arcade: 09:00 - 17:00. Sunos Centar, Polaris – ZATVORENO): trgovine ne rade, 2. kat radi prema prilagođenom radnom vremenu (Golden Sun Casino: 14:00 - 05:00. G Bowling, Surfer, Sunos Centar, Waldinger, Twister Arcade, Polaris, Twister igraonica – ZATVORENO): trgovine ne rade, 2. kat radi prema prilagođenom radnom vremenu (Golden Sun Casino: 08:00 - 05:00, G Bowling: 10:00 - 23:00, Twister Arcade: 15:00 - 22:00. Surfer, Sunos Centar, Waldinger, Polaris, Twister igraonica – ZATVORENO): 10:00 - 20:00 sati: 7:00 do 16:00 sati: 7:00 - 17:00 sati: 7:00 - 14:00 sati: 9:00 - 17:00 sati: 8:00 - 14:00 sat: 8:00 - 15:00 sati: 7:00 - 18:00 sati: 7:00 - 18:00 sati (vrijedi za supermarkete s radnom nedjeljom): –: 8:00 - 16:00 sati