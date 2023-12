Zagreba i Vojvodine

Tekst i foto: RK Osijek

Uz zajednički pozdrav rukometašazavršen je „“. Jaki međunarodni turnir ove je sezone okupio 16 momčadi u dvije kategorije, a održavao se od petka do nedjelje. Trofej su upodigli igrači, a u konkurencijinajuspješnija je bilaTri smo dana u osječkim dvoranama gledali. Na turnir se odazvalo, odnosno 16 momčadi iz pet država i stvorilona drugom izdanju „Osijek XIXO Cup“. U petak i subotu odigravale su se utakmice grupne faze, a onda su u subotu poslijepodne uslijedila polufinala i razigravanja za plasman. Nedjelja je pak kao finalni dan ponudila pravi spektakl.U konkurenciji rukometaša do 15 godina, najbolja je bila momčad. Akademija iz Mikanovacaje na državnom prvenstvu ovog proljeća, pa nas njihove dobre igre nisu nimalo iznenadile. Na Zrinjevcu su u finalu nakon napetog i neizvjesnog dvoboja svladalis 19:18, a pobjednički pogodak postigao jekoji je kasnije proglašen i najboljim igračem turnira u ovoj kategoriji. Treće je mjesto zauzela akademija mađarskog, koja je bila bolja ods uvjerljivih 29:18. Domaćizauzeli su peto mjesto nakon velike borbe protiv slovenskog. Naime, pet sekundi prije kraja na semaforu je stajalo 19:19, a onda jeuspješno realizirao sedmerac, as druge strane obranio kontruza veliko slavlje svoje momčadi. Naposljetku, ekipa Izviđača završila je sedmoplasirana pobjedom nad21:14.Još više neizvjesnih susreta bilo je u U17 generaciji. Trofej je osvojila neporaženakoja je uspješno slomila otpori na kraju slavila s 21:18. Treće je mjesto zauzeopobjedom nad domaćims 23:19. Posebno je zanimljiva bila borba za peto mjesto u kojoj su sretniji i spretniji bili. Oni su, baš kao i u U15 kategoriji, igrali protiv Metkovića kojeg su svladali s 22:21. Naposljetku, slovenskislavio je nadu utakmici za 7. mjesto.Nakon finala između, uslijedila je svečana ceremonija zatvaranja turnira, proglašenje pobjednika i najboljih pojedinaca. Pehare je nakon prigodnih riječi uručio dopredsjednik Kluba i glavni organizator turnira,, a nagrade za najbolje pojedince podijelili su prvotimci Osijeka –. Nagrade je pak osigurao Ferivi u vidu poklon bonova.Kao što smo već spomenuli, u U15 kategoriji najboljim je igračem proglašenkoji je zabio odlučujući pogodak za osvajanje turnira. Zanimljivo, Ivano je mlađi brat Osijekovog golmanakoji mu je uručio priznanje. Najboljim je vratarom, na veliku sreću njegovih suigrača, ocijenjeniz Zagreba dok je najbolji strijelac bio(Metković) s 33 pogotka.U starijoj generaciji najboljim je igračem proglašeniz Zagreba. Najbolji strijelac bio je nezaustavljiviiz Vojvodine, a najboljim vratarom proglašen jeiz redova domaćina.Gledatelji, ali i sami sudionici, imali su prilike uživati u, ali i stvaranju novih prijateljstava. Veliko je oduševljenje ponosnih roditelja izazvala pobjeda Osijekove U15 momčadi za osvojeno peto mjesto, a ogroman pljesak dobili su i rukometašikoji su se nakon finala zajedno pozdravili nasred parketa. Upravo su to stvari koje su obilježile ovo veće, bolje drugo izdanje „Osijek XIXO Cup“ – sjajan rukomet, talentirani mladi igrači, njihova borba u sportskom duhu, a zajedništvo nakon posljednjeg sučevog zvižduka.Sve to ne bi bilo mogućekoja su ova tri dana proveli na Zrinjevcu i bili na usluzi svakom igraču, treneru i momčadi. Također, iz Rukometnog kluba Osijek zahvaljuju i sponzorima koji su omogućili organizaciju turnira na zavidnoj razini. S obzirom da nije bilo plaćanja kotizacije, domaćini su na sebe preuzeli organizaciju smještaja i obroka za sve sudionike turnira. Od velike pomoći bio je Hotel Osijek, kao i Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj, a iz kluba se zahvaljuju i donatorima poput Žita, Mlinara, Pannoniana, Jamnice, Belja, Pevexa, Stanića, Domino's Pizze i Polarisa, kao i Atlantica, Lede, Jamnice, Go2Digitala, Filira i svih ostalih. Bilo je oko 40 donatora i nemoguće je sve spomenuti, ali iz kluba se iskreno zahvaljuju svima koji su podržali organizaciju turnira.