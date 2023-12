Rukometaši Osijeka

Gorice

sedmoplasiran

Marin Sorić

Cekovićem, Turkaljom i Dujićem

Čestitke Gorici na odličnoj utakmici, dominirali su u svakom trenutku susreta. Iskreno, mislio sam da poslije poraza od Sesveta u prošlom kolu ne može gore, a onda se dogodilo ovo u Velikoj Gorici. Srećom pa završava prvi dio prvenstva i imamo dovoljno vremena da se odmorimo, analiziramo ovo i nastavimo dalje

Frano Veraja

Karlo Vašarević

Imamo sreće što je prvi dio prvenstva gotov, imamo više vremena da se rekuperiramo jer zadnjih par kola igramo dosta loše. Nadam se da ćemo tijekom zimske stanke uspjeti to popraviti i nagodinu se vratiti u našem punom sjaju. Čestitam Gorici na uvjerljivoj pobjedi, pokazali su nam sve naše nedostatke i razbili nas u svim segmentima igre

sedmo mjesto

do srijede, 20. prosinca

poraženi su u posljednjem kolu Paket24 Premijer lige-Lige A. Uspješnija je bila momčadkoja je na domaćem parketu slavila s 40:26. Prvi dio sezone Osijek tako završava kaos osam osvojenih bodova koje će prenijeti u drugi dio sezone i Ligu za ostanak.Sjajno su Osječani otvorili utakmicu i poveli s 5:2 u Velikoj Gorici. No, domaćini su odmah odgovorili serijom 6:0, u kojoj je poentirao i vratar, i preokrenuli rezultat u svoju korist s 8:5. Pokušavali su Verajini igrači sustići tu razliku, ali Goričani kao da su ubacili u veću brzinu. Do kraja prvog dijela susreta odvojili su se na visokih plus osam i otišli na odmor s 21:13.Ista priča uslijedila je u drugom poluvremenu. Predvođeni, domaćini su diktirali tempo utakmice i naposljetku bez problema priveli susret kraju. Na koncu su slavili s 40:26.“, istaknuo je Osijekov trenernakon poraza.U Verajinom je kadru najuspješniji bio. Inače, lijevo krilo Osijeka je najbolji golgeter kluba ove sezone. S ukupno 78 pogodaka drži i peto mjesto najboljih strijelaca Paket24 Premijer lige.“, iskreno je podijelio Vašarević.Nakon prvog dijela sezone, Osječani zauzimajuligaške ljestvice s osam osvojenih bodova. Slijedi zimska stanka, ali neće bijelo-plavi imati previše vremena za odmor. Trenirat će, a onda imaju pauzu do 4. siječnja kada započinju pripreme. Nastavak prvenstva zakazan je za sredinu veljače.